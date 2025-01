La Madonna di Costantinopoli in un libro

La ricchezza di un territorio si racconta anche attraverso le immagini artistiche, magari anche segnate da profonda spiritualità, caratteristica che si presta benissimo per la provincia di Foggia in tutta la sua estensione. Un filo importante e visibile dal Gargano ai Monti dauni, ma esteso anche nel resto della Puglia fino al Salento, è sicuramente la rappresentazione sacra della Madonna di Costantinopoli, titolo mariano su cui si è ancora indagato.

A colmare questa lacuna ci hanno pensato due sacerdoti diocesani come monsignor Vincenzo Francia e don Leonardo Catalano che hanno letteralmente guardato verso est per ricostruire percorsi, nomenclature e contesti da cui deriva una devozione che si estende in Italia e nel resto d’Europa in maniera capillare ma tutt’altro che casuale.

Il primo è nato a Biccari, ha lavorato alla Segreteria di Stato Vaticana e attualmente è Officiale della Congregazione delle Cause dei Santi. Ha insegnato Religione nelle scuole statali, Lettere nel Seminario di Foggia e Teologia Dogmatica all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Foggia e allo Studentato Teologico Interreligioso Pugliese di Bari. È docente di Iconografia Mariana alla Pontificia Facoltà Teologica "Marianum" di Roma. Ha collaborato con diversi periodici e ha pubblicato articoli e saggi su argomenti religiosi, storici e artistici.

Catalano è di Troia, dove è pure il presidente del Capitolo Cattedrale ma è parroco di Biccari, dottore in Teologia morale all'Accademia Alfonsiana di Roma, perfezionato in Bioetica all'Istituto di Bioetica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ospedale Gemelli di Roma. E’ docente di Teologia morale della persona all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Foggia.

Hanno lavorato a quattro mani sullo specifico tema iconografico, realizzando il volume “Luce che viene da Oriente”, una freschissima e preziosa pubblicazione in cui viene illustrata in maniera agile e precisa la provenienza e l’evoluzione di questo titolo della Madonna.

“E’ un viaggio attraverso i grandi eventi della storia che fra il primo ed il secondo millennio della cristianità hanno favorito il passaggio e la diffusione, soprattutto lungo le coste e le regioni dell’Italia Meridionale, delle icone orientali, fin dalle più tradizionali Madonne acheropite – viene spiegato da don Donato D’Amico, vicario episcopale della diocesi di Lucera-Troia e docente di Storia della Chiesa, nella presentazione – per cui l’approfondimento scientifico della diversità e della complessità delle rappresentazioni susseguitesi nel tempo aiuta a focalizzare gli elementi iconografici che possono contribuire ad una corretta identificazione tipologica delle numerose opere recanti questo titolo mariano”.

I due autori invitano a tenere a mente tre date: l’ottavo e nono secolo dopo Cristo (e più precisamente dal 726 all’843), l’anno 1204 e infine il 1453. La prima indica un periodo nel quale alcuni cristiani decisero di distruggere le immagini sacre. La seconda ricorda un episodio estremamente tragico all’interno di un altrettanto terribile vicenda riferita alla quarta crociata, quando i cristiani di Occidente misero a ferro e fuoco non una città pagana o musulmana, bensì un’altra città anch’essa cristiana, cioè proprio Costantinopoli. Infine il terzo riferimento cronologico indica l’anno in cui questa città fu conquistata dall’impero ottomano e sottratta alla cultura cristiana. Viene associato a uno di questi tre momenti l’approdo in Italia di un’immagine della Vergine Maria, che, pertanto, è possibile chiamare con il titolo di Madonna di Costantinopoli. Ma se questo è il fatto, tutto intorno si sviluppa una serie di interrogativi che riguardano ogni singolo aspetto di questa intitolazione. C’è l’indagine di quale potesse essere l’aspetto fisico di Maria, riportando le tesi dei due maggiori autori antichi sull’argomento: Epifanio di Gerusalemme, monaco dell’XI secolo, e Niceforo Callisto, teologo del XIV; c’è la ricostruzione storica della disgregazione e riconfigurazione dell’Impero Romano; c’è la descrizione della città che nel frattempo era divenuta forse più importante della stessa Roma.

E viene disegnata una sorta di geografia delle immagini della Madonna dislocate soprattutto nel Meridione, anche se il primato spetta decisamente alla Puglia, la regione geograficamente più “esposta” agli approdi da oriente, senza contare che si tratta di territori che hanno fatto parte per secoli di quella dominazione e quindi più soggetti anche a una certa influenza artistica che in realtà si è manifestata in tutte le arti figurative da cui sono generati risvolti architettonici con chiese e cappelle dedicate a un’immagine che deve rispettare quattro requisiti: la Madre di Dio che regge un bambino, sopravvissuta a un incendio e infine trasportata.