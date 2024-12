Altri 3 milioni pronti per il Castello

Il Segretariato del Ministero della Cultura per la Puglia ha indetto una procedura aperta per l’appalto dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, in relazione a una nuova attività di riqualificazione della fortezza svevo-angioina. Si tratta di una sostanziale continuazione del cantiere in corso sul lato sud della cittadella, ormai in fase di completamento, e per la quale sono quindi pronti altri 3 milioni di euro per il consolidamento e il restauro delle mura, con il previsto inserimento di una passerella sul camminamento di ronda.

Sono soldi provenienti dal Programma Operativo Complementare al Pon “Cultura e Sviluppo” (FESR) 2014-2020.

“Finalmente cominciano a essere spesi anche quelli – ha commentato con soddisfazione il consigliere regionale Antonio Tutolo – perché ho sempre lamentato il fatto che erano rimasti bloccati al ministero. Sono il frutto del lavoro incessante che la mia Amministrazione comunale ha saputo svolgere, intercettando tantissime risorse per il nostro Castello, sottoposto anche a indagini diagnostiche e scavi archeologici che hanno consentito di approfondire la conoscenza del complesso monumentale. Adesso architetti, ingegneri e tecnici del settore hanno tempo fino al 27 dicembre per presentare le loro proposte, sperando che dal prossimo anno si continui a operare per la valorizzazione del nostro straordinario patrimonio storico, artistico e architettonico”.

