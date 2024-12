‘Sulla SP.109 sono spariti i soldi’

Sulla strada provinciale 109 nei decenni sono stati contati diversi morti. Da un paio di giorni la vittima è proprio lei, perché da quello che viene fuori direttamente dalla Regione Puglia, sarebbero spariti i 27 milioni che in un primo momento erano stati inseriti nell’accordo con il Governo, nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione.

Lo ha riferito il consigliere Antonio Tutolo che aveva annunciato con soddisfazione l’assegnazione di una risorsa economica che avrebbe consentito il completamento dell’arteria tra Lucera e San Severo, in particolare quel tratto tra il chilometro 5 e 10, con la prevista messa in sicurezza e l’allargamento della carreggiata. E’ il segmento più complesso e oneroso da realizzare, visto che l’opera prevede l’esproprio di un centinaio di appezzamenti di terreno, quasi tutti di piccola metratura, e soprattutto la realizzazione di due ponticelli a scavalco di rigagnoli di acqua che attraversano la strada.

Tutolo è letteralmente impegnato sul tema dal 2007, con una campagna mediatica e politica che risale addirittura a quando non aveva ancora uno status politico-amministrativo, con il coinvolgimento dell’allora vertice di Palazzo Dogana, Carmine Stallone.

La sorpresa all’indomani della firma tra Michele Emiliano e Giorgia Meloni: “Che fine hanno fatto i 27 milioni di euro?”, ha chiesto pubblicamente da Bari, trascorrendo la notte al Consiglio regionale e aggiornando tutti con ripetute dirette Via Facebook.

“Fino a giovedì sera, quelle risorse erano presenti nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, ma poi sono scomparse – ha aggiunto - dirottate sicuramente verso altre opere. Chi è il responsabile di questo spostamento di fondi e dove sono stati destinati quei 27 milioni di euro che spettavano a quella importante arteria? Da anni mi batto per ottenere queste risorse, essenziali per completare quella che è conosciuta come la ‘strada della morte'. Voglio sapere chi li ha fatti sparire e dove sono finiti. Desidero conoscere i nomi dei responsabili. La mia determinazione è incrollabile, finché non avrò risposte, continuerò la mia protesta nell'aula consiliare, e non me ne andrò finché non mi spiegheranno quello che è successo. Voglio capire se quella strada dovrà mietere ancora vittime prima di essere rifatta e chi ne sarà, nel caso, il responsabile. Non mi muoverò finché non avrò ottenuto le spiegazioni dovute, anzitutto ai cittadini. Quei soldi servivano ad ampliare la carreggiata di quella strada maledetta che si è portata via tante persone. Adesso chi si assume la responsabilità di lasciare che un'altra vita venga messa in pericolo? Che un’altra famiglia pianga un suo congiunto? L’anno scorso c’è stata un’altra vittima su quella provinciale. Non possiamo aspettare un’infinità di morti per intervenire. Quella strada oggi è impercorribile, chiunque può andare sul posto e rendersene conto. Chi ha spostato quei soldi deve rendersi conto di persona dell’intervento che ha eliminato, perché probabilmente quella è una delle opere più prioritarie: primo perché causa morti e secondo perché, se parliamo di sviluppo di un territorio sottosviluppato come quello dei Monti dauni, quella arteria conduce al casello autostradale della A14 verso nord e alla dorsale adriatica. Quindi, se devi prendere l’autostrada, sei obbligato a percorrere la 109. Chi ha manomesso il documento sa quanti camion la percorrono? È terribile quello che è accaduto. La mia lotta non si fermerà finché non avrò ottenuto le spiegazioni dovute, anzitutto ai cittadini. Non mi muoverò finché non saprò la verità. Questo è il mio impegno, per tutti coloro che rischiano la vita su quella strada ogni giorno. La mia iniziativa continua, con la speranza che il buonsenso e la trasparenza prevalgano”.

Non manca un riferimento politico: "Tutti i consiglieri e l’assessore Sebastiano Leo del mio gruppo, Per la Puglia, mi hanno mostrato la loro solidarietà - ha aggiunto - e registro anche la vicinanza di molti altri colleghi, perché tutti sono stati tenuti all’oscuro e mi spiego: l’elenco delle opere finanziate è stato consegnato ai consiglieri il giorno dopo la firma, in modo che nessuno potesse dire la propria sulle linee strategiche seguite. Dentro poi si trova di tutto, per ogni desiderio e gusto, dall’auditorium al campetto sportivo. Ci prendono in giro?"

La buona notizia è almeno la conferma dei 3 milioni di euro per il completamento dell’opera di consolidamento e risanamento del versante collinare ai piedi del Castello, così da risanare definitivamente quella parte del pendio che è già soggetta a interventi, ma per i quali i fondi stanziati finora si sono rivelati insufficienti per il cosiddetto “Parco delle Fornaci” a mitigazione di un’area in stato di dissesto a causa della cava di argilla attiva fino a circa 20 anni fa.

r.z.