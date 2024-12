SP.109: Pitta e Colangelo rivogliono i fondi

“Siamo esterrefatti e sorpresi, esprimiamo tutto il nostro stupore e la nostra indignazione come amministratori, ma anche come cittadini”.

È la presa di posizione dei sindaco di San Severo, Lidya Colangelo, e Lucera, Giuseppe Pitta, per la scomparsa della voce di finanziamento nel Fondo per lo sviluppo e la coesione di 27 milioni di euro per il completamento della Provinciale 109 che collega le due città, ma soprattutto l’arteria più importante per collegare l’Alto Tavoliere ed i Monti dauni con il Gargano, il Molise e la Campania e verso il casello autostradale della A14.

“E’ un percorso terribile, denominata per anni ‘Strada della morte’ – hanno aggiunto - dove gli incidenti stradali che hanno causato dolore, feriti e morti, non si contano più. Ed oggi cosa accade? I fondi sono stati probabilmente dirottati verso altre opere, si è volutamente dimenticato che 109 ha una importanza strategica, che viabilità e sicurezza devono essere la priorità e devono garantire ogni cittadino. Il traffico veicolare che confluisce è di straordinaria rilevanza, la strada è percorsa da tir, autobus di notevoli dimensioni, da centinaia di auto di concittadini che hanno lavoro in altri centri, ma anche da mezzi agricoli pesanti per l’insistenza degli insediamenti produttivi, che rallentano notevolmente il percorso. Trattandosi di un completamento, a nostro sommesso ma fermo parere, l’opera doveva risultare finanziata, così come si aveva notizia sino a pochissimi giorni fa. Chiediamo ufficialmente, a nome dell’intera vasta area del nostro territorio, che siano tempestivamente utilizzate altre risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il completamento della strada he da decenni attende una risoluzione definitiva. E’ la giusta soluzione da noi individuata per venire incontro al grido di dolore e allarme delle nostre comunità”.

Sul tema si è inserito anche il consigliere regionale della Lega Joseph Splendido: “In una terra difficile e già martoriata dalla crisi economica ed occupazionale e da fenomeni di malavita organizzata, la crisi dei trasporti pubblici e della viabilità regionali sarebbe una randellata finale – ha detto – e con il collega Tutolo stiamo difendendo il territorio che ci ha eletti. Da un lato, dunque la protesta per la ‘scomparsa’ dei 27 milioni di euro destinati al completamento della 109, dall’altro lato, la mia iniziativa politica di una interrogazione urgenti a risposta scritta al governo della Regione Puglia”.

Chiede una risposta politica ovvero “chiarimenti sulla destinazione dei fondi per il completamento della SP.109, considerando che quella strada rappresenta un’arteria strategica per la mobilità nel territorio della provincia di Foggia; che è nota per la sua pericolosità e la frequenza di incidenti, a causa della mancata messa in sicurezza e delle condizioni strutturali precarie”.

Per il consigliere regionale, “non risulta chiara l’attuale disponibilità dei 27 milioni di euro che sembrano essere stati rimossi dalle assegnazioni; la Regione Puglia ha la responsabilità di vigilare sulla corretta allocazione dei fondi destinati alle opere infrastrutturali e questa situazione di incertezza solleva preoccupazioni per la sicurezza dei cittadini e per il potenziale rallentamento dello sviluppo economico regionale, per cui chiedo al presidente Emiliano quale sia la destinazione attuale dei fondi originariamente previsti, quali azioni si intendono intraprendere per garantire il suo completamento e la sua messa in sicurezza”.

Red.