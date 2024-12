Integrazione scolastica, i (primi) soldi sono usciti

Sembra siano servite le proteste personali e le prese di posizione sui social di almeno una parte delle famiglia interessate, assieme a un’iniziativa finalmente incisiva della minoranza a Palazzo Mozzagrugno, visto che si profila una svolta per l’attivazione del servizio di integrazione scolastica a beneficio di 110 alunni che in città frequentano i tre istituti comprensivi.

Se n’è parlato ampiamente nello scorso Consiglio comunale, con la conferma che le attività non sono ancora partite a causa del solito insopportabile rimpallo di responsabilità burocratiche ed economiche. Il risultato è che le famiglie sono in difficoltà, visto che per qualche alunno si rende necessaria la presenza della figura in aggiunta all’insegnante di sostegno, anche per la stessa permanenza in aula e negli ambienti didattici.

Il sindaco Giuseppe Pitta ha ribadito che la questione va inquadrata nell’Ambito territoriale che comprende pure 14 piccoli Comuni vicini, quasi nessuno dei quali mette a disposizione la somme di propria spettanza per formare un unico budget con cui poi effettuare la gara d’appalto. In effetti molti di questi provvedono direttamente per le poche unità che devono assistere, lasciando a Palazzo Mozzagrugno (peraltro capofila di ogni azione) fermo al palo, con tutte le conseguenze negative anche in materia di sblocco dei fondi pure da parte della Regione Puglia.

In aula ha ammesso che questa vicenda per lui rappresenta “una sconfitta”, cioè di non essere riuscito a far convergere azioni e fondi su questo progetto che è uno di quelli maggiormente incidenti sulle condizioni di benessere di giovani e giovanissimi.

Ma a questo si aggiunge la plateale contestazione arrivata dal neonato gruppo di minoranza “Per Lucera”, diretta emanazione di quello a livello regionale che vede a Bari Antonio Tutolo come capogruppo “Per la Puglia”, che aveva già chiesto conto di ben 50 mila euro assegnati annualmente dal 2022 dal ministero della Disabilità e che non sono mai stati utilizzati, neanche come base di partenza con affidamento diretto a cui far seguito l’iniziativa economicamente più ampia.

Il dirigente comunale, Raffaele Cardillo, qualche settimana fa aveva riferito che potevano essere stati dirottati al trasporto disabili, ma una successiva verifica ha fatto emergere una circostanza ancora più imbarazzante: i soldi erano in cassa, nessuno li aveva usati e in effetti sono finiti nella variazione di bilancio poi votata dalla maggioranza.

“Io sono responsabile del settore dall’inizio 2024 – ha replicato – ma questi soldi stanno lì dal 2022 e io nemmeno lo sapevo. Non dovete chiedere a me perché finora non sono stati impiegati”

A ogni modo, lunedì scorso proprio la Giunta sembra abbia svoltato con un’annunciata soluzione “ponte”, perché ha dato atto di indirizzo per utilizzo veloce dei 150 mila euro totali, comunque tra le perplessità di Pitta che avrebbe preferito un iter diverso e soprattutto una più stabile gara pluriennale.

Il provvedimento ha provocato l’esultanza dei cinque consiglieri che da mesi battevano sul tema, cioè Francesca Niro, Fabrizio Abate, Francesco Aquilano, Vincenzo Checchia e Raffaele La Vecchia.