‘Amore, Guerra e Pace’ con il Concorso Giordano

La sedicesima edizione del Concorso nazionale musicale “Umberto Giordano” ha arricchito la scena musicale foggiana con un prezioso prodotto discografico, “Amore, Guerra e Pace – 7ª edizione”. Dodici giovani voci, selezionate a maggio scorso dalla giuria presieduta da Tosca Donati, hanno interpretato alcuni dei più grandi successi della musica italiana.

A differenza degli altri anni, la nuova compilation è racchiusa in una cardpack che esteticamente ricorda il CD tradizionale, ma che contiene una chiavetta usb con i brani, quindi in un formato più innovativo e in linea con le nuove tendenze nel modo di fruire la musica.

Il progetto discografico è prodotto dall'Associazione “Suoni del Sud”, organizzatrice del Concorso musicale Giordano, insieme all’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia, con il contributo della Regione Puglia, della Fondazione Musicalia e del Premio 10 e lode, in collaborazione con il Teatro Umberto Giordano, Clab Studios e Studio Dodebi, e il supporto di numerosi sponsor.

La presentazione è avvenuta ieri mattina nella Sala Fedora del Teatro Giordano alla presenza della sindaca Maria Aida Episcopo, che ha espresso soddisfazione e sottolineato l’impegno profuso nell’investire nella cultura a Foggia. Sono intervenuti anche Gianni Cuciniello, presidente del Concorso Giordano, e Lorenzo Ciuffreda, direttore artistico del progetto e del Concorso.

Ospite d’onore a sorpresa Antonino Spadaccino, protagonista insieme all’Orchestra ICO “Suoni del Sud dell’evento che l’8 dicembre inaugurerà gli appuntamenti natalizi del capoluogo, che ha rivolto parole di incoraggiamento ai giovanissimi presenti: “Vi auguro di inseguire i vostri sogni, mantenendo salde le vostre radici, perché sono importanti: vi daranno una mano nei momenti di difficoltà. Perché questo è un mestiere, la musica è un lavoro, oltre che una passione, e quando diventa lavoro, cominciano i giochi seri”.

“La compilation di quest'anno rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per valorizzare i giovani talenti e la musica italiana. Questo progetto non è solo una raccolta di canzoni, ma un vero e proprio manifesto della vitalità della scena musicale di questo territorio che ha coinvolto l'intera comunità, unendo le forze di artisti, istituzioni e sponsor. Pertanto, siamo particolarmente grati all'Amministrazione Comunale di Foggia, alla sindaca e all’assessora Alice Amatore, e a tutti coloro che hanno supportato questa iniziativa”, ha dichiarato Lorenzo Ciuffreda.

“Ogni anno vediamo crescere l'entusiasmo e la qualità delle performance, grazie anche al supporto costante delle istituzioni locali. Il nostro obiettivo è continuare a promuovere il talento e la creatività dei giovani musicisti, offrendo loro opportunità concrete per esprimersi e crescere artisticamente”. È il messaggio fatto recapitare da Libera Granatiero, presidente di “Suoni del Sud”.

Gianni Cuciniello, presidente del Concorso Giordano e responsabile di Suoni del Sud, ha sottolineato: “La presenza dell'Ensemble ‘Suoni del Sud’ ha aggiunto un ulteriore livello di professionalità e bellezza a queste registrazioni. Siamo fiduciosi che questa raccolta di canzoni sarà apprezzata da tutti”.

In sala erano presenti alcune classi del Liceo musicale “Poerio” e dell’istituto comprensivo “Dante Alighieri” del capoluogo, oltre ad alcuni dei vincitori del contest, a cui è stata consegnata la copia di “Amore, Guerra e Pace” direttamente dalla sindaca Episcopo, evidenziando l'importanza di progetti culturali come questo nel panorama musicale locale.

Durante la conferenza stampa sono stati presentati i dodici cantanti, che già in estate si erano esibiti nella Villa Comunale nell’ambito del Foggia Estate: Nicole Falcone, Rita Ferrante, Rita Orteca, Fabiana Miticocchio, Giulia Firpo, Aurora La Torre, Asia Bavaro, Ilaria Rita Saltarelli, Ilaria Iorio, Sophia Renna, Francesca Scarano e Antonio Pio Ruggiero, che hanno registrato i brani presso il Clab Studios di Angelo de Cosimo. Le loro performance, accompagnate dall’Ensemble ICO “Suoni del Sud” diretto da Domenico de Biase, hanno reinterpretato successi di artisti come Lucio Battisti, Diodato, Cesare Cremonini, Giorgia, Mango, Anna Oxa e tanti altri.

L'ensemble includeva Sergio Martinoli al primo violino, Gionatan Ciffo al secondo violino, Gian Marco Orciari alla viola, Daniele Miatto al violoncello, Giuseppe Fabrizio al pianoforte, Luigi Pagliara alle chitarre, Matteo De Padova al basso elettrico, Antonio Cicoria alla batteria, Michele Tempesta al sax, Antonio Piacentino alla tromba e Gianfranco Labroca al trombone. La direzione e gli arrangiamenti sono stati curati da Domenico de Biase.

Red.