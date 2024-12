Lucera due volte nel bilancio regionale

Il Consiglio regionale ha approvato ieri a maggioranza, con 31 voti a favore e 14 contrari e un astenuto, il disegno di legge delle disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Lo stato di previsione delle entrate è di 15.441.528.188,90 euro in termini di competenza e in 30.588.938.346,12 euro in termini di cassa per l'esercizio finanziario 2025, di 14.489.101.437,10 euro in termini di competenza per l'esercizio finanziario 2026 e di 14.332.006.495 in termini di competenza per l'esercizio finanziario 2027. Il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2024 è determinato in 3.754.483,949,89 euro ed è composto dalla parte accantonata di 2.201.951.038,59 e dalla parte vincolata di 1.778.264.974,18.

“Abbiamo approvato il bilancio che contiene cose straordinarie – è stato il commento del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - innanzitutto abbiamo messo in sicurezza definitivamente l'acqua pubblica, rispettando il referendum in materia, e abbiamo definitivamente assegnato alla proprietà dei pugliesi l'Acquedotto Pugliese. Questo è un risultato che è stato colto ieri all'unanimità tra tutti i consiglieri, così come la gran parte delle norme del bilancio, il che per noi è una cosa di rilievo, pur discutendo dove c'era da discutere, liberamente come la democrazia insegna. All'interno del bilancio ci sono un'infinità di misure importantissime che riguardano i più deboli, le persone che hanno maggiori difficoltà. Abbiamo provveduto soprattutto alle misure per l'autismo, ma anche a tutte quelle difficoltà quotidiane affrontate dai giovani e dalle persone che non hanno lavoro e supporto. Una legge di bilancio vera, che ha soddisfatto sicuramente me, la Giunta e mi auguro tutti i pugliesi”.

In mezzo alle migliaia di pagine della documentazione, spunta anche la parola “Lucera” in due occasioni, nella sezione dedicata agli emendamenti aggiuntivi che dispongono stanziamenti e assegnazioni a singoli destinatari o progetti.

Il consigliere regionale Joseph Splendido (Lega) ha chiesto e ottenuto un contributo di 10 mila euro a sostegno dell’Associazione 5 Porte Storiche “per la valorizzazione delle tradizioni storiche e culturali del territorio”. Circostanza singolare se si considera che il sodalizio è presieduto da Gianni Finizio, esponente locale del Partito Democratico.

Antonio Tutolo ha invece ottenuto lo stanziamento, approvato all’unanimità, di 100 mila euro a favore del Comune per condurre, in collaborazione con la Soprintendenza e la Facoltà di Beni Culturali dell'Università di Foggia, una campagna di scavi archeologici all'interno della fortezza svevo-angioina. “È noto che la zona è ricca di storia e testimonianze di diverse epoche, rendendola un sito di grande interesse archeologico – ha spiegato – e alla luce degli studi e delle campagne di scavi condotti in passato come, per esempio, dall'Istituto Germanico e del professor Giuliano Volpe con l'Università di Foggia, con il coinvolgimento gli atenei di Bari, Napoli, Siena, Roma e Pescara, che hanno effettuato analisi e ispezioni approfondite, è stato acclarato che nell’area interna del castello c'è un tesoro archeologico e culturale di inestimabile valore. Era dunque opportuno iniziare delle campagne di scavi archeologici per metterlo alla luce. Questi scavi dovrebbero e potrebbero quindi creare maggiore e rinnovato interesse attorno alla fortezza di Lucera, sperando anche che venga fuori qualcosa di veramente importante”.

Red.