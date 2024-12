La marche preferite dai ladri di auto

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Foggia, nell’ambito delle azioni di contrasto al fenomeno dei furti di autovetture e delle successive attività di ricettazione e riciclaggio di veicoli e parte di essi, ha effettuato controlli a Cerignola. All’interno di alcun box adibiti a deposito, sono stati rinvenute e sequestrato centinaia di parti di autovetture, stoccate e già catalogate per tipologia, pronte per essere immesse illecitamente nel mercato dei ricambi per un valore di circa 300 mila euro.

L’operazione congiunta è stata condotta dal personale della Squadra Mobile, del Commissariato locale e dalla Sezione di Polizia Stradale di Foggia e ha portato alla denuncia di un pregiudicato 40enne del posto al quale è stato contestato l’illegittimo possesso di oltre 500 parti d’auto, in gran parte prive degli identificativi della casa madre, poiché abrasi o asportati in maniera tale da impedire di risalire al veicolo originario oggetto di furto.

Dai primi accertamenti finora effettuati sulle parti di carrozzeria, è stata evidenziata la riconducibilità a 30 vetture, in prevalenza di marca Hyundai e Kia, ma anche Ford, rubate un po’ ovunque, nelle province di Puglia e Basilicata.

In particolare, sono state sequestrate, complessivamente 29 “musate” (ossia le parti di carrozzeria e le parti meccaniche anteriori), 25 cruscotti di varie marche imballati con cellophane di colore nero, 102 portelloni posteriori e 304 portiere anteriori e posteriori di varie marche e modelli, oltre a centinaia di pezzi tra carrozzeria, componentistica, volanti, gruppi ottici, airbag, parafanghi, sospensioni, dischi freno e radiatori.

Red.