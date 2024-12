Il mare magnum delle ‘mancette’ regionali

Nel bilancio della Regione Puglia approvato mercoledì scorso, c’è anche una marea di emendamenti aggiuntivi che spesso vengono definiti “mancette” elettorali a beneficio dei singoli consiglieri che li hanno proposti per i territori di riferimento, ma anche questioni di grande importanza generale.

Luceraweb ha effettuato una selezione di quelli più interessanti ma anche più emblematici di come vadano le cose a Via Gentile.

Cultura, eventi, fede e tradizioni

Su proposta di Napoleone Cera si destina una dotazione di 200mila euro al Circolo Acli "San Giuseppe" APS di San Marco in Lamis per il sostegno al "SanMarké Fest - Il Festival delle Radici", un evento che integra tradizione e invocazione.

Su proposta di Clemente è concesso un contributo di 50 mila euro per volto a favorire la promozione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del Museo della Civiltà contadina e delle tradizioni popolari di Motta Montecorvino.

Su proposta di Leo, Vizzino, Tammacco e Tutolo concesso un contributo straordinario al comune di Galatina per promuovere anche nelle scuole la cultura immateriale legata al fenomeno del tarantismo.

Su proposta di Campo approvato un contributo di 10mila euro per l’organizzazione e la realizzazione del Festival di Chitarra di Manfredonia.

Su proposta di Campo approvato un finanziamento di 50mila euro a favore del comune di Foggia per l'organizzazione di Monde Festa del Cinema sui Cammini / Edizione Speciale Giubileo, in un’ottica di valorizzazione e la promozione dei cammini della fede e della rete tratturale, e in occasione delle celebrazioni del Giubileo Universale Ordinario.

Assegnata una dotazione di 50 mila euro al riconoscimento dell’unicità storica e militare della Battaglia di Civitate concesso in favore del Comune di San Paolo di Civitate.

Concesso un contributo di 15 mila euro al Comune di Margherita di Savoia a sostegno dell'organizzazione del Festival Internazionale degli Aquiloni nel territorio regionale.

Assegnato un contributo di 50 mila euro per la valorizzazione delle tradizioni “Vivi il Borgo-Briganti in Festa” e “San Giovanni U’Jacc” di Celenza Valfortore e altri 50 mila euro per la ristrutturazione Antiquarium comunale e dell’Archivio storico siti a Celenza Valfortore per il potenziamento del servizio di informazione turistica.

Assegnato un contributo di 50 mila euro per la valorizzazione del Palio delle Contrade di Serracapriola.

Assegnata una dotazione di 50 mila euro per valorizzare le tradizioni di “Poggio d’Estate 2025” di Poggio Imperiale.

Assegnato un contributo straordinario di 50 mila euro al comune di Copertino per le celebrazioni del Santo patrono, San Giuseppe da Copertino, un evento di richiamo internazionale, ripreso anche dalla cinematografia e dal teatro, per promuovere, tramandare e rendere fruibile la conoscenza della memoria storica legata sia ai riti storici e religiosi che ai luoghi aventi valore culturale, spirituale e identitario, in favore delle nuove generazioni.

Su proposta di Mennea e Clemente è assegnata una somma di 20 mila euro per redigere uno studio di fattibilità finalizzato a sostenere la candidatura dei riti legati a San Pio da Pietralcina nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco.

Sanità

Su proposta di Piemontese sono istituite le Rsa di San Nicandro Garganico e Troia di proprietà e gestione pubblica, incardinate nell’organizzazione funzionale della Asl di Foggia. Il passaggio alla gestione interamente pubblica avviene alla scadenza dei contratti attualmente in corso o in regime di proroga. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della norma, transita nell'organico della Asl competente. Inoltre, si prevede che il processo di internalizzazione si concluda entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge e si rinvia al 31/01/2025 il termine entro cui la Regione deve provvedere alla rimodulazione, assegnazione dei posti e fissazione delle priorità.

Su proposta di Vizzino, Tammacco, Tutolo e Leo, apportate modifiche al Regolamento regionale sugli accreditamenti. Pertanto le Rsaa già autorizzate all’esercizio con l’entrata in vigore del R.R. n. 4 del 2019 possono entro 30 giorni dall’approvazione di questa norma, presentare istanza di qualificazione quale Rsa di mantenimento ai fini del fabbisogno per l’autorizzazione all’esercizio. In caso contrario continueranno ad esercitare l’attività mantenendo natura di struttura socio assistenziale.

Su proposta di Donato Metallo, ma integrando simili proposte presentate separatamente da Giacomo Conserva, Renato Perrini e Alessandro Delli Noci si amplia il contributo per le parrucche anche per pazienti oncologiche con recidiva con una dotazione di 100 mila euro. Tale cifra si aggiunge a quella di 50.000 euro che estende la misura ai pazienti affetti da alopecia comune.

Assegnato un contributo di 15 mila euro a sostegno delle attività di promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, promozione delle pari opportunità e iniziative di aiuto reciproco promosse dall’Associazione “Le Ragioni del Cuore” di Foggia.

Trasporti, ambiente e infrastrutture

Su proposta di Capone, stanziati 200 mila euro per le aree pubbliche degradate, con la creazione di nuove aree gioco per bambini e bambine e la realizzazione di zone verdi. Ogni Comune potrà chiedere 10mila euro per l’acquisto di giostrine da installare in aree non qualificate e altre 10 mila euro (per Comuni oltre 30mila abitanti, e 5mila euro sotto 30mila abitanti) per creare zone verdi con la piantumazione di alberi e piante autoctone.

Su proposta di Tutolo le imprese di trasporto sono tenute a rilasciare a richiesta degli utenti gli abbonamenti settimanali e mensili ridotti, validi per la settimana o mese di convalida per i servizi per cui si usufruisce per non più di cinque giorni alla settimana.

Su proposta di Piemontese si conferma l'aeroporto di Foggia quale centro strategico per le funzioni di Protezione Civile regionale e Polo logistico per le attività di pubblica utilità ad esse connesse. Pertanto la Regione assicura il finanziamento delle spese di investimento e di funzionamento per l'intera durata della convenzione stipulata per la gestione del servizio di interesse economico generale.

E’ concesso un contributo straordinario di 250 mila euro in favore del Comune di San Marco in Lamis, destinato alla riqualificazione dell’area compresa tra le vie Copernico, salita della Carriera e via Petrarca per la riqualificazione urbana.

Assegnato un contributo un contributo di 15 mila euro a sostegno delle attività culturale e storiche dell’Autoclub storico dauno con sede a Foggia.

E’ prelevata una dotazione finanziaria di 300 mila euro per sostenere i comuni che hanno adottato i Peba nell’attuazione delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche in essi individuate.

E’ assegnata una dotazione finanziaria di 400 mila euro al fine di sostenere la costruzione del canile comunale nel Comune di Acquaviva delle Fonti.

E’ assegnata una dotazione finanziaria di 100 mila euro per procedere alla rimozione delle ecoballe rinvenute nei pressi dell’arenile del territorio di Siponto e scongiurare il verificarsi di danni gravi alla salute e all’ambiente, al comune di Manfredonia.

Su proposta di Paolo Campo è stata assegnata una dotazione finanziaria di 100mila euro in favore dei Comuni caratterizzati da livelli critici di PM10 per sostenere la sostituzione dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con potenza al focolare inferiore a 35 kW e con classificazione emissiva inferiore o uguale alle 3 stelle con generatori alimentati a biomassa legnosa di ultima generazione 5 stelle.

Su proposta di Tutolo è stata regolamentata l’attività di stoccaggio e conseguente utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari che devono essere effettuate nel limite temporale dell’anno di produzione.

Arte e monumenti

Su proposta di Clemente è assegnata una dotazione di 100 mila euro per la messa in sicurezza e restauro del Castello Imperiale di Sant’Agata di Puglia.

Stanziata una somma di 50mila euro per il restauro di sei dipinti presenti nell’ambito della Diocesi di Castellaneta che comprende i comuni di Ginosa, Laterza, Castellaneta, Mottola, Palagianello, Palagiano e Massafra.

Concesso lo stanziamento di 100mila euro per il recupero e restauro dell’opera murale "Cena a casa di Simone" insistente presso il Convento di Maria ss. Della Croce di Francavilla Fontana.

E’ assegnata una dotazione finanziaria di 50 mila euro, per sostenere le attività di ricerca, alta formazione, valorizzazione, promozione e partecipazione della comunità locale agli scavi del sito archeologico dell’antica città di Siponto, all’Università degli Studi di Bari che ne garantirà l’utilizzo d’intesa e collaborazione con l’Università di Foggia.

Sport e Istruzione

Su proposta di Galante, Barone, Casili e Di Bari, sono stati stanziati ulteriori 5 milioni di euro per garantire i servizi per l’integrazione scolastica a valere sull’anno 2025-2026, in particolare per i trasporti, per i disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e per quelli con specifiche situazioni sensoriali su ogni ordine e grado.

Su proposta di Clemente è concessa un contributo straordinario di 200 mila euro al fine di sostenere il buon funzionamento delle scuole secondarie inferiori paritarie con sede nel territorio regionale.

Assegnata una dotazione di 400 mila euro per l’attuazione dei programmi per le Unità di Psicologia scolastica, ai fini della promozione di servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado mediante il coinvolgimento di professioni psicologici.

Assegnata una dotazione 400 mila euro per il potenziamento delle azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, dedicate a studenti e famiglie e all’istituzione di sportelli di ascolto.

Su proposta di Piemontese concessa una dotazione di 150 mila euro a sostegno dell’organizzazione di eventi sportivi di corsa dilettantistica.

È assegnata una dotazione di 200 mila euro per contrastare le povertà educative mediante la promozione dello sport.

E’ assegnata una dotazione finanziaria di 25 mila euro in favore dell’Università di Foggia, per sostenere la realizzazione in Puglia del Festival delle Radio Universitarie in programma dal 7 al 9 maggio 2025.

Amministrazione pubblica

Con voto segreto, con 31 a favore e 12 contrari, è stato approvato l’emendamento proposto dai consiglieri Scalera e Pagliaro, che prevede per le dimissioni dalla carica di sindaco, il termine di 180 giorni dal compimento del quinquennio, ai fini della candidatura alle elezioni al Consiglio regionale. Nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, se avviene prima dell’ultimo semestre del quinquennio, le dimissioni devono avere luogo entro e non otre sette giorni dalla data di scioglimento.

