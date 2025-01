Il sindaco Coscia delegato Asmel per la provincia

Il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia, è stato nominato delegato Asmel (Associazione per la Sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali) per la provincia di Foggia.

“La nomina onora non solo me e la mia comunità ma tutti i piccoli Comuni che costituiscono realmente la spina dorsale del paese – ha dichiarato – e con l’associazione mi impegnerò per contrastare i rischi di isolamento e spopolamento dei piccoli centri”.

L’Asmel ha sede legale in provincia di Varese, mentre la sede operativa è a Napoli. L’associazione, costituita interamente da enti pubblici, coinvolge ben 4.538 enti locali in tutta Italia e ha favorito processi di modernizzazione degli stessi attraverso l’innovazione tecnologica, la gestione degli appalti digitali, della formazione e della trasparenza. In Puglia sono 180 gli enti locali che fanno parte della rete Asmel, più di 1.700 in tutto il meridione d’Italia.

Negli ultimi anni l’Asmel ha rivendicato una nuova centralità per i piccoli e medi comuni italiani attraverso azioni di rappresentanza e resistenza istituzionale valorizzando l’autonomia locale nel rispetto del principio di sussidiarietà.

“Questa importante investitura premia il lavoro svolto da questa amministrazione negli ultimi anni – ha proseguito Coscia – perché ci siamo battuti non solo per le nostre esigenze locali ma abbiamo portato avanti battaglie che riguardano tutti i piccoli comuni come quella dell’affido dei minori relativamente al Codice Rosso”.

Coscia, insieme agli altri delegati, avrà pure il compito di promuovere e diffondere la coscienza dei valori della sussidiarietà dell’autonomia, tutelare e valorizzare il ruolo delle autonomie e delle risorse locali, promuovere e coordinare la divulgazione di buone pratiche fra i Comuni e, infine, studiare e proporre l’adozione di misure per sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita delle autonomie locali.

