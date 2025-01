Passo del Lupo finisce in Parlamento

La questione della galleria Passo del Lupo è finita anche in Parlamento, perché i senatori di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi, Domenico Matera (entrambi a sinistra nella foto) e Costanzo Della Porta hanno presentato un’interrogazione scritta al ministro delle Infrastrutture, ricordando che “esistono dinamiche di vitale importanza per l’economia locale e per la mobilità dei cittadini” e chiedendo a Matteo Salvini “quali misure intenda adottare per garantire la continuità del traffico durante i lavori di manutenzione, al fine di ridurre i disagi per i cittadini e le attività economiche, e inoltre se non ritenga opportuno intervenire presso Anas per accelerare i lavori di manutenzione e valutare la possibilità di realizzare un bypass temporaneo o altre soluzioni alternative per evitare ulteriori chiusure prolungate e quali azioni intenda intraprendere per monitorare l’avanzamento dei lavori e garantire il rispetto dei tempi previsti, al fine di minimizzare l’impatto negativo sull’economia locale”.

Intanto, il più arrabbiato per l’impossibilità di attuare una soluzione alternativa è il sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli (a destra nella foto), che più volte e in più contesti ha manifestato il grande disappunto che arriva fortemente dalla sua comunità, a tutti i livelli, sia residenziali che imprenditoriali, soprattutto del settore agricolo che opera numerosi scambi commerciali con la Puglia, proprio via Molise.

“La situazione che ci hanno prospettato – ha detto – significa che andiamo incontro a ulteriori chiusure e riaperture senza alternative, con tempi stimati già lunghi ma che la storia insegna non essere mai sufficienti. Sinceramente la misura è colma già da un pezzo. Dove ringraziare l’ingegner Marzi per il garbo che ci ha sempre manifestato, ma con fermezza ho riferito che non sono più disposto a mediare nessuna posizione che contempli la chiusura della galleria senza bypass. L’economia della nostra zona è in ginocchio a causa di queste continue chiusure a singhiozzo. Le aziende e i trasportatori del posto arrancano barcamenandosi, a proprio rischio e pericolo, in improbabili percorsi alternativi. Corrieri ed autotrasportatori che provengono da fuori si rifiutano addirittura di consegnare e scelgono di non venirci. Per non parlare dei quotidiani scambi commerciali, ridotti allo zero nei periodi di chiusura. Se ci vogliono morti, ci stanno riuscendo. Parliamo dell’unica strada che consente uno scambio di vitale importanza a ridosso ed a cavallo di tre regioni e se non riescono a fare il bypass, costruiscano una nuova galleria e nel frattempo considerino quella attuale alle stregua di un bypass. Il tempo della mediazione per me è finito. Sono pronto a mettermi a capo ad ogni forma di protesta”.

