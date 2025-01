Biglietti della Lotteria Italia introvabili

Da qualche settimana sono introvabili in tutta Lucera i biglietti della Lotteria Italia, con tutte le rivendite che li hanno terminati ben prima di Natale. La circostanza è favorita anche dal fatto che agli esercenti non è stato più consentito ordinare nuovi pacchetti già alla vigilia delle festività, fermando quindi la distribuzione che è stata molto copiosa, in attesa dell'estrazione dei numeri vincenti in programma stasera: primo premio confermato di 5 milioni di euro.

Del resto, secondo quanto appreso da Agipronews, le vendite in tutta la Puglia hanno dilagato, visto che sono passate da 274 mila tagliandi del 2023 a 423 mila di quest’anno, quindi con un aumento del 55%, quinta regione per incremento dei biglietti.

A livello nazionale il dato di vendita arriva a 8,65 milioni, una percentuale in crescita di quasi il 30% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6,7 milioni di tagliandi.

I dati confermanola predilezione degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

Red.