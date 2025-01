SP.109: Pitta ringrazia Tutolo ed Emiliano

Quando erano improvvisamente “spariti” i fondi destinati alla SP.109 per i quali era poi partita la clamorosa protesta del consigliere regionale Antonio Tutolo, si registrò anche la decisa presa di posizione dei sindaci dei due Comuni maggiormente interessati perché collegati dalla strada. Lydia Colangelo di San Severo e Giuseppe Pitta di Lucera espresserono contrarietà alla decisione della Regione di sottrarli dall’accordo con il Governo Meloni e chiesero l’assegnazione delle opportune risorse per il completamento dell’arteria.

Dopo l’annuncio di ieri del presidente della Giunta regionale, Michele Emiliano, proprio Pitta ha espresso il suo compiacimento per il reperimento dei soldi necessari per allargare anche gli ultimi 5 chilometri della carreggiata: “La nostra comunità ha accolto con grande soddisfazione la notizia, a proposito di un collegamento strategico per la mobilità dell’intero territorio e, purtroppo, spesso scenario di numerosi incidenti – ha dichiarato – e quindi a nome della città desidero ringraziare il presidente Michele Emiliano e la Regione Puglia per aver ascoltato una richiesta che rappresenta una priorità per la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini, e il consigliere regionale Antonio Tutolo per il suo costante impegno nel promuovere questa importante iniziativa e per i toni e modi utilizzati, forse gli unici chiaramente comprensibili al governo regionale. Inoltre, volevo ringraziare i nostri rappresentati provinciali, i sindaci e chiunque, a suo modo e nell'esercizio delle sue funzioni abbia rappresentato questa necessità del nostro territorio. Ciò detto, spero vivamente che si passi dall'impegno verbale al formale finanziamento (dalle parole ai fatti) nel più breve tempo possibile così da consentire all'ente Provincia di avviare le opere, traducendo i desideri in realtà. La SP.109 è fondamentale per il nostro tessuto sociale ed economico. La sua riqualificazione rappresenta un segnale tangibile di attenzione verso i bisogni delle nostre comunità e un impegno concreto per prevenire tragedie che hanno segnato profondamente il nostro territorio. Ove necessario, il Comune si rende disponibile a collaborare con tutti gli enti preposti per garantire la realizzazione rapida e efficace di questo intervento, che porterà benefici sia in termini di sicurezza stradale che di sviluppo locale. Nell’occasione invito tutti i cittadini a rinnovare il loro senso di responsabilità e a utilizzare sempre con prudenza le nostre strade. Insieme, possiamo lavorare per un futuro più sicuro per Lucera e per l’intera provincia”.

Red.