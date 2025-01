La Via Francigena di Celle in due pubblicazioni

“Sulla via Francigena del Sud – Un viaggio emozionale sulla tappa di Celle di San Vito”. E questo il titolo del libro realizzato dall’associazione “Attivamente Insieme” di Celle di San Vito, formata anche dalle operatrici dello Sportello Linguistico. Il volume raccoglie pensieri, messaggi, disegni e foto di tantissimi pellegrini che, nel corso degli anni, sono passati dal borgo percorrendo la “via Francigena del Sud”.

“Già da diversi anni la nostra associazione sta portando avanti un lavoro di promozione e di valorizzazione del territorio – spiegano le operatrici – e i percorsi come la ‘Via Francigena del Sud’ creano valore al nostro territorio perché oggi la fede e la natura spingono i cultori del turismo all’aria aperta a percorrere chilometri in modalità slow”.

Il volume è stato finanziato dal Dipartimento delle Politiche del lavoro, istruzione e formazione dell’Assessorato all’Istruzione, formazione e lavoro della Regione Puglia.

Due anni fa, il Comune è stato beneficiario di un finanziamento di 870 mila euro stanziato dalla Regione per la valorizzazione del tracciato, oltre all’aggiudicazione dei lavori per 550 mila euro per il recupero dell’ostello “Casa del Pellegrino” presso la chiesetta di San Vito.

“Il tratto della Via Francigena relativo al comune di Celle di San Vito è particolarmente importante perché è anche tappa della via Micaelica, della via della Seta e di tutte le strade che conducono ad Oriente – ha dichiarato la sindaca Palma Giannini – e lungo il nostro tratto è possibile ammirare la Taverna e la Posta utilizzati per il riposo dei cavalieri e dei pellegrini insieme alla chiesetta”.

L’associazione ha inoltre contribuito alla realizzazione del manuale “Via Francigena – Provincia di Foggia”, realizzato all’interno del progetto “Conoscere la via Francigena del Sud”. Si tratta di una guida sul percorso foggiano del famoso cammino alla quale hanno collaborato, oltre all’associazione cellese, anche Regione, Comune, Pro Loco di Biccari e l’Itet Pascal di Foggia.

Queste pubblicazioni nascono dall’adesione ai progetti inerenti alla legge 482 e alla normativa che tutela e promuove il patrimonio storico e culturale rappresentato dalle lingue minoritarie.

La Via Francigena è lunga più di 3.000 chilometri, parte in Inghilterra, da Canterbury e termina in Puglia, a Santa Maria di Leuca. Il tragitto attraversa 5 Stati e più di 600 comuni. In Italia, passa attraverso 10 regioni: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emila Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e Puglia.

Nel tragitto pugliese, la Via Francigena è anche detta Via Traiana (o Via Appia Traiana) e tocca 69 Comuni.

Red.