Tutti i bandi per Pmi del nuovo anno

Con l’inizio del nuovo anno si presentano nuove opportunità di accedere a finanziamenti per la Zona Economica Speciale o 5.0. Entrambi sono cumulabili e permettono incentivi che possono arrivare sino al 100% dell'investimento per l'acquisto di beni strumentali e fabbricati.

L’aliquota massima della 5.0 ammonta al 60% per le imprese residenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Fino al 30 gennaio, le imprese interessate possono inviare le comunicazioni per accedere al credito di imposta della Zes. La domanda vera e propria va trasmessa entro il 10 febbraio, ma sarà preceduta da tre fasi principali: identificazione dei fabbisogni formativi (formazione dei lavoratori), sottoscrizione di accordi di rimodulazione dell'orario di lavoro con le rappresentanze sindacali, invio della domanda con la relativa documentazione.

Di seguito un elenco delle altre scadenze di bandi attivi.

ZES UNICA 2025

Agevolazione: Credito imposta fino al 60%

Beneficiari: Imprese Zes unica Mezzogiorno

Apertura: 31 marzo 2025 - Scadenza: 30 maggio 2025

Pubblicazione sul Sole 24 Ore: 28 dicembre 2024

INNOVATION FUND

Agevolazione: Contributo a fondo perduto fino al 60%

Beneficiari: Entità legali pubbliche o private (imprese incluse)

Apertura: 3 dicembre 2024 - Scadenza: 24 aprile 2025

Pubblicazione sul Sole 24 Ore: 19 dicembre 2024

FONDO INTERESSI ISMEA

Agevolazione: Rimborso fino al 100% degli interessi sostenuti nel 2023 Beneficiari: Organizzazioni di produttori del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero caseario del comparto del latte ovino e caprino Apertura: 20 gennaio 2025 - Scadenza: 21 febbraio 2025

Pubblicazione sul Sole 24 Ore: 19 dicembre 2024

RINNOVO MEZZI

Agevolazione: Contributo a fondo perduto fino a 500 mila euro

Beneficiari: Imprese di autotrasporto merci per conto di terzi

Apertura: Bando operativo - Scadenza: 17 gennaio 2025

Pubblicazione sul Sole 24 Ore: 19 dicembre 2024

CREDITO IMPOSTA ZLS

Agevolazione: Credito d’imposta fino al 35%

Beneficiari: Zone logistiche semplificate

Apertura: 12 dicembre 2024 - Scadenza: 30 gennaio 2025

Pubblicazione sul Sole 24 Ore: 13 dicembre 2024



FONDO NUOVE COMPETENZE

Agevolazione: Sistema di contributi a fondo perduto che possono coprire fino al 100% del costo del lavoro dedicato ai percorsi formativi

Beneficiari: Imprese di qualsiasi dimensione

Apertura: 10 febbraio 2025 - Scadenza: 10 aprile 2025

Pubblicazione sul Sole 24 Ore: 12 dicembre 2024

SOSTEGNO AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI Agevolazione: Contributo in conto impianti fino al 40%

Beneficiari: Pmi

Apertura: In attesa di operatività

Pubblicazione sul Sole 24 Ore: 11 dicembre 2024

TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA SETTORE MODA

Agevolazione: Contributo a fondo perduto fino al 50%

Beneficiari: Pmi del settore moda

Apertura: 11 dicembre 2024 - Scadenza: 31 gennaio 2025

Pubblicazione sul Sole 24 Ore: 11 dicembre 2024

VOUCHER 3I

Agevolazione: Voucher fino a 4 mila euro

Beneficiari: Start up e micro imprese

Apertura: 10 dicembre 2024 - Scadenza: Fino a esaurimento fondi

Pubblicazione sul Sole 24 Ore: 5 dicembre 2024

GSE - SOSTEGNI PER BIOMETANO

Agevolazione: Sostegno in conto capitale del 40%

Beneficiari: Impianti agricoli e che trattano rifiuti organici

Apertura: 18 novembre 2024 - Scadenza: 17 gennaio 2025

Pubblicazione sul Sole 24 Ore: 21 novembre 2024

CREDITO IMPOSTA ZES UNICA AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA E ACQUACOLTURA

Agevolazione: Credito d’imposta su investimenti di importo di almeno 50 mila euro

Beneficiari: Mpmi settore agricolo, forestale, pesca e acquacoltura

Apertura: 20 novembre 2024 - Scadenza: 17 gennaio 2025

Pubblicazione sul Sole 24 Ore: 13 novembre 2024

CONTRATTI DI SVILUPPO - TRANSIZIONE ECOLOGICA

Agevolazione: Finanziamento agevolato nei limiti del 75% delle spese ammissibili; contributo in conto interessi; contributo in conto impianti; contributo diretto alla spesa

Beneficiari: Piccole, medie e grandi imprese

Apertura: 11 novembre 2024 - Scadenza: Fino a esaurimento fondi

Pubblicazione sul Sole 24 Ore: 7 novembre 2024

MINI CONTRATTI DI SVILUPPO SUD ITALIA

Agevolazione: Contributo a fondo perduto dal 35% al 55% a seconda della dimensione d’impresa

Beneficiari: Imprese di qualsiasi dimensione in Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna

Apertura: 5 febbraio 2025 - Scadenza: 8 aprile 2025

Pubblicazione sul Sole 24 Ore: 17 ottobre 2024

SIMEST – FONDO 394

Agevolazione: Contributi a fondo perduto del 10% (20% al Sud) e finanziamenti agevolati fino al 100%

Beneficiari: Imprese esportatrici o della filiera su tutto il territorio nazionale Apertura: Bando operativo - Scadenza: Fino a esaurimento fondi

Pubblicazione sul Sole 24 Ore: 26 settembre2024

TRANSIZIONE 5.0

Agevolazione: Credito d’imposta fino al 45%

Beneficiari: Imprese di tutte le dimensioni che effettuano investimenti per la Transizione 5.0

Apertura: Bando operativo - Scadenza: Fino a esaurimento fondi

Pubblicazione sul Sole 24 Ore: 20-23-27 agosto, 27-28 settembre 2024

RESTO AL SUD 2.0

Agevolazione: Contributo a fondo perduto fino al 75%

Beneficiari: Pmi e liberi professionisti

Apertura: In attesa di decreto attuativo

Pubblicazione sul Sole 24 Ore: 5 settembre 2024

AUTOIMPIEGO CENTRO-NORD ITALIA

Agevolazione: Contributo a fondo perduto fino al 65%

Beneficiari: Under 35 in situazioni di marginalità, vulnerabilità sociale o discriminazione

Apertura: In attesa di decreto attuativo

Pubblicazione sul Sole 24 Ore: 5 settembre 2024

R&S SUD

Agevolazione: Contributo a fondo perduto fino al 40%

Beneficiari: Imprese di qualsiasi dimensione in Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

Apertura: 10 settembre 2024 - Scadenza: Fino a esaurimento fondi

Pubblicazione sul Sole 24 Ore: 5 settembre 2024

FORMAZIONE GREEN TRANSITION E CIRCULAR ECONOMY

Agevolazione: Contributo fino a 150mila o 250mila euro a seconda dell’ambito Beneficiari: Imprese di qualsiasi dimensione

Apertura: 12 novembre 2024 - Scadenza: 4 febbraio 2025

Pubblicazione sul Sole 24 Ore: 29 agosto 2024

SABATINI CAPITALIZZAZIONE

Agevolazione: Contributo in conto impianti

Beneficiari: Micro, piccole e medie imprese

Apertura: 1° ottobre 2024 - Scadenza: Fino a esaurimento fondi

Pubblicazione sul Sole 24 Ore: 25 luglio 2024

SIMEST – MISURA AFRICA

Agevolazione: Contributo a fondo perduto fino al 20% e finanziamento agevolato Beneficiari: Imprese italiane che siano stabilmente presenti o esportino o si approvvigionino nel continente africano o che siano stabilmente fornitrici di tali imprese

Apertura: 25 luglio 2024 - Scadenza: Fino a esaurimento fondi

Pubblicazione sul Sole 24 Ore: 18 luglio 2024