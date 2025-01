Patto politico tutto al centro

L’accordo è a livello provinciale, ma pare possa ricalcare un modello regionale che prevede comunque e sicuramente in Capitanata un patto tra Democrazia Cristiana, Puglia Popolare e Partito Liberale Italiano.

L’intesa è chiaramente anche di tipo elettorale in vista del prossimo appuntamento regionale che celebrare al massimo entro la primavera 2026, finalizzato a “un'alternativa politica agli elettori”.

Le tre formazioni si sono ritrovate insieme per un progetto di area moderata di centro e liberale, collocato idealmente in equilibrio tra le istanze della destra e della sinistra.

È stata messa per iscritto anche con una serie di punti concordati dalle firme congiunte dei rispettivi commissari e/o segretati: Giulio Capobianco, Claudio Di Lernia e Daniele Tucci. Nel documento si parla di “un approccio equilibrato e pragmatico, evitando posizioni estremiste e mirando a promuovere il dialogo e la ricerca di soluzioni condivise, una visione che tiene conto sia delle libertà individuali sia dell'importanza del welfare e dell'inclusione sociale, l’ispirazione ai principi del liberalismo, ovvero la valorizzazione della libertà individuale, il rispetto dei diritti civili, il sostegno all'iniziativa privata, al libero mercato e alla meritocrazia, ma bilanciati da una regolamentazione che tuteli l'interesse pubblico. L'area moderata di centro liberale tende a proporre riforme graduali e strutturate, senza stravolgimenti radicali, per migliorare il funzionamento delle istituzioni e dell'economia. Quest'area politica punta a rappresentare i cittadini che non si riconoscono nelle ideologie più radicali e preferiscono soluzioni politiche che garantiscano stabilità, progresso economico e sociale, e una gestione responsabile delle risorse pubbliche”.

r.z.