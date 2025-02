L'Officina Trasfusionale a Lucera si farà

Sta prendendo materialmente vita quel progetto anticipato da Luceraweb ed esplicitato quasi un anno fa dalla direzione del Policlinico di Foggia di impiantare all’ospedale Lastaria di Lucera la sua Officina Trasfusionale Centralizzata, une delle sole tre previste in Puglia a servizio di tutto il nord della regione. Le altre due sono state individuate a Triggiano e Lecce.

Qualche giorno fa è stata bandita la gara d’appalto per aggiudicare i lavori di rifunzionalizzazione edile ed impiantistica dei locali sotterranei e seminterrati già individuati, per una superficie di 1.400 metri quadri e per un importo di 1,4 milioni di euro. Poi seguirà un secondo bando solo per la parte legata a servizi e forniture, ma in tutto si potranno spendere oltre 2,6 milioni assicurati dalla Regione Puglia. Il progetto interno di fattibilità tecnica ed economica, nello specifico, prevede la suddivisione tra lavori da eseguire (960 mila euro), spese per progettazione e accessori di gara (420 mila euro) forniture di attrezzature e macchinari (1 milione 260 mila euro).

Questo nuovo presidio promette di ampliare l’operatività del settore, e andare in diretto supporto al reparto di Cardiochirurgia recentemente avviato nel capoluogo. Si tratta di centri di lavorazione ematica che gestiscono tutto il processo di raccolta, qualificazione, lavorazione, trasporto e distribuzione degli emocomponenti, con la creazione di una vera e propria filiera del sangue, con l’impiego di personale specializzato, tecnici di laboratorio, biologi, medici e amministrativi, oltre a moderne dotazioni tecnologiche.

Tutto nasce da quanto previsto fin dal 2017 dalla Giunta regionale, con la definizione del modello organizzativo della Rete Trasfusionale Pugliese e il recepimento delle “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti”. Nell’accordo figura come elemento indispensabile “Razionalizzazione dei processi diagnostici di qualificazione biologica degli emocomponenti”.

r.z.