Primo titolo italiano per Milena Palumbo

Nella già ricca bacheca di famiglia c’è uno spazio sempre più ampio che si sta ricavando Milena Palumbo: la scorsa settimana ha vinto il titolo italiano di “Formula Challenge”, al termine della finale disputata ad Alghero dove era arrivata come detentrice del trofeo Centro-Sud. L'ha spuntata dopo una bella lotta con un'altra concorrente pugliese in una gara che prevede l'inseguimento tra vetture rispettando limiti e percorsi prestabiliti.

Corre da qualche anno sulla scia del padre Giuseppe e del fratello Domenico che tanti podi e successi hanno conquistato in giro per l’Italia, e la rappresentante femminile della Scuderia Vesuvio lo fa a bordo della sua Viali Suzuki 1150 già vista anche a Lucera nel recente "Memorial Pepe", dopo aver trascorso alcune stagioni alla guida di un kart con cui ha vinto campionati di categoria.

La bellezza di queste gare è che le differenze di genere non esistono, al massimo le classi e i gruppi per tipologia di veicolo, anche se non sono molte le donne che impugnano il volante di bolidi che hanno sotto il cofano anche più di 200 cavalli e velocità che possono arrivare ai 200 chilometri orari.