La giornata mondiale contro la lebbra

Come ogni ultima domenica di gennaio, torna anche quest’anno la Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra, manifestazione di solidarietà organizzata dall’Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau. Venne fondata dal giornalista e pacifista francese che ha dedicato la sua vita a combattere contro la povertà e tutte le forme di “lebbra” sociale.

Per l’appuntamento del 26, anche il sodalizio di Lucera, attivo da oltre 50 anni e operante sull’intero territorio della diocesi, si sta attrezzando per la raccolta fondi che ha come sempre l’obiettivo di raccogliere risorse in favore dei progetti Aifo per la cura della lebbra nei paesi meno sviluppati, oltre a sensibilizzare i cittadini sui problemi dello sviluppo sanitario nelle zone più colpite. Lo slogan scelto per l’edizione 2025 è “Chi è malato guarisce solo se qualcuno lo abbraccia”.

La raccolta fondi è regolamentata come un’attività occasionale e i proventi saranno destinati a progetti specifici per garantire cure mediche e promuovere l’inclusione, in particolare per le persone colpite dalla lebbra. E quindi sui banchetti allestiti si può donare anche in modalità digitale, oppure si possono ritirare prodotti solidali, come il kit “Stare bene è un diritto”, contenente miele millefiori e caramelle al miele, oltre a materiali informativi sulla campagna e come ringraziamento per i donatori.

Solo nel 2023, il network ha attivato 33 progetti nel mondo, avviati in 11 Paesi e destinati a oltre 230 mila persone, anche perché, nonostante il sentore comune, la lebbra è una malattia addirittura in espansione, con 3 milioni di soggetti colpiti sul pianeta, aumentati del 182%, mentre tra i bambini è “solo” del 5%. Ogni anno nel mondo vengono colpite circa 200 mila persone, anche se le lebbra è una delle 20 malattie tropicali dimenticate che insieme affliggono un miliardo di persone, ma così come le altre è curabile se riconosciuta in

tempo. Inoltre, sono più di 3 milioni le persone che hanno contratto la lebbra e sono guarite medicalmente ma portano ancora con loro i segni della discriminazione e della disabilità.

L’Aifo si propone di garantire il diritto alla salute di base per ogni persona, attraverso la promozione dell’assistenza sanitaria vicino ai luoghi di vita delle persone più vulnerabili e il rafforzamento dei sistemi sanitari nazionali. In questo modo si mettono in contatto le singole persone, le famiglie e le comunità con i centri di salute locali.

Red.