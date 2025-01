Anche a Deliceto la bandiera ‘Città dell’olio’

Domani mattina al Comune di Deliceto sarà consegnata la bandiera di “Città dell’olio”, con una cerimonia che segna ufficialmente l’ingresso del paese nell’associazione nazionale fondata nel 1994 per unire territori, enti e realtà produttive per valorizzare l’olivicoltura quale leva di sviluppo sociale, economico e culturale. All’evento parteciperà Cesare Troia, vice presidente nazionale e coordinatore regionale della Puglia per le “Città dell’olio”, della coordinatrice provinciale Rosanna Ciuffreda, del segretario di coordinamento della Puglia Vanni Sansonetti e del docente dell’Università di Foggia Massimo Monteleone, oltre al sindaco Pasquale Bizzarro e agli assessori comunali Maria Lucia Gioia (Attività produttive) e Adriana Natale (Turismo).

In Puglia, in assoluto la prima regione olivicola d’Italia, sono 49 le Città dell’Olio. La provincia di Foggia ne conta 13, perché figurano anche Biccari, Carlantino, Carpino, Casalnuovo, Orsara, San Severo, San Nicandro, Serracapriola, Torremaggiore, Vico, Vieste e Volturino.

“Il nostro paese – ha spiega Bizzarro - ha un’antichissima tradizione olivicola che, negli ultimi 20 anni, ha saputo innovarsi grazie all’ingresso dei giovani nella conduzione aziendale e per merito dei vecchi olivicoltori e frantoiani capaci di trasmettere competenze, passione e amore per la propria terra. Con l’ingresso tra le Città dell’Olio intendiamo fare un concreto passo in avanti per promuovere anche il turismo dell’olio, la conoscenza dei luoghi legati alla nostra vocazione olearia, un’idea di alimentazione legata all’autenticità e alla salubrità di ciò che i nostri produttori realizzano nel pieno rispetto dell’ambiente”.

A Deliceto le cultivar olivicole prevalenti sono l’ogliarola e la coratina. Vi operano due importanti frantoi: Olearia D’Ambrosio e Antico Frantoio Ingegno. Entrambi sono un punto di riferimento importante non solo per i produttori olivicoli locali ma anche per quelli dei borghi più vicini. Le aziende olivicole del paese sono molte, generalmente di piccole e medie dimensioni, con una lunga tradizione nella coltivazione dell’ulivo. Le caratteristiche del territorio e del clima di Deliceto sono perfette per la produzione di olive e di olio d’oliva di eccellente qualità. Nel Foggiano, sono oltre 34 mila le aziende che producono olive da olio: rappresentano circa il 15% del totale delle imprese olivicole pugliesi. Il settore olivicolo e la produzione di olio extravergine d’oliva sono molto cresciuti dal punto di vista qualitativo e tecnologico. Sono numerose le imprese olivicole in cui il ricambio generazionale ha permesso a ragazze e ragazzi di entrare da protagonisti nelle aziende di famiglia, apportando una serie di importanti innovazioni anche nel marketing e nella conquista di nuovi mercati.

