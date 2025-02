Tutto da rifare per il Centro ascolto famiglie

Non è la prima volta che negli ultimi tempi emergono problemi gestionali nel settore dei servizi sociali, specie in relazione alle attività dell’Ambito del Piano sociale di Lucera in cui il Comune di Lucera risulta capofila, assieme ad altri piccoli centri dei Monti dauni (Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo, Casalvecchio, Castelnuovo, Celenza, Motta, Pietramontecorvino, Roseto, San Marco la Catola, Volturara e Volturino). La questione dei fondi per l’integrazione scolastica, prima “sconosciuti” e poi spesi con un affidamento diretto di poco inferiore ai 140 mila euro, aveva occupato il dibattito politico del mese di dicembre, mentre a gennaio è spuntata un’altra vicenda per certi aspetti altrettanto imbarazzante.

Il Piano regionale delle Politiche sociali 2022-2024 prevede anche l’attivazione di un Centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità. Per l’Ambito denominato “Appennino dauno settentrionale” sono disponibili 50 mila euro come budget assegnato dalla Regione Puglia in relazione alle annualità 2021 e 2022 per il capitolo “Intesa Famiglia”.

Per spendere i fondi, a dicembre scorso era stata emanata una manifestazione d’interesse finalizzata a individuare un soggetto giuridico in grado di allestire e gestire le attività, e per la quale sono arrivate a Palazzo Mozzagrugno ben cinque offerte. Tuttavia solo dopo l’apertura delle rispettive buste, la commissione che doveva valutarle si è accorta che c’era qualcosa che non andava: nessuna di queste prevedeva l’istituzione in autonomia di una sede operativa (iscritta nei registri regionali e preventivamente autorizzata dalla Regione) ubicata nel territorio dell’Ambito che non dispone di locali propri. Questo elemento, però, sebbene di fondamentale importanza, non era espressamente riportato anche tra i requisiti di partecipazione e nelle clausole di esclusione. Insomma, non era una omissione dei proponenti ma una carenza nelle richieste dal bando stesso, per cui la stessa commissione ha suggerito di annullare l’intera procedura, al fine di poter riformulare un avviso effettivamente rispondente ai reali bisogni, decisione poi suggellata ufficialmente dal dirigente responsabile dell’Ufficio di Piano, Raffaele Cardillo.

