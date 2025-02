Bioripa (ex Maia Rigenera) ha avuto l'autorizzazione

Con la pubblicazione del 30 gennaio scorso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto per la produzione di biometano a Lucera è divenuta ufficiale, al termine di un percorso avviato poco più di due anni fa.

Beneficiaria è la Bioripa che rappresenta di fatto una costola di Maia Rigenera (cioè quella che aveva presentato l’istanza istituzionale) dopo il cosiddetto “fitto di ramo d’azienda” perfezionato il 12 dicembre scorso con apposito atto notarile, prima del vero e proprio trasferimento di proprietà, contratti e titoli abilitativi che prevede anche un corrispettivo di 6,2 milioni di euro. Anche la Provincia di Foggia ha già autorizzato la voltura dell’Autorizzazione Integrata Ambientale già detenuta da giugno 2023.

Nel documento di 43 pagine stampato a Bari, risulta anche quanto discusso in Consiglio comunale in termini economici in relazione alle compensazioni ambientali da riconoscere al Comune (cioè i poco più di 3 milioni di euro + la realizzazione di un impianto fotovoltaico che diventi la base della prima comunità energetica locale), ma è stato pure ribadito che dovranno essere confermate le elargizioni già stabilite nel 2018 per il vecchio impianto aerobico nell’ambito della precedente procedura di Autorizzazione di Impatto Ambientale.

Dal punto di vista operativo, Bioripa ha subito allargato il suo raggio di azione consentito, modificando con apposito atto notarile il suo statuto sociale, proprio “in considerazione degli sviluppo industriali che la società intende perseguire, con l’ampliamento dell’oggetto sociale”.

Dal punto di vista pratico, per il soggetto privato cambia pochissimo, perché l’amministratore unico resta sempre Antonio Salandra, sempre più leader del sistema industriale locale (e non solo) legato alla produzione di energie rinnovabili. La sede legale è sempre in località Perazzo, il capitale sociale per entrambe è di 10 mila euro, le due società a responsabilità limitata sono controllate da Fortore Energia spa (a sua volta facente parte del gruppo Energia Futura), sebbene la nuova direttamente e la vecchia indirettamente.

Nella sua costituzione, Bioripa pagherà al momento un canone mensile di 30 mila euro rivalutabili, ha acquisito tutti i beni strumentali e i 40 dipendenti in organico, e ha aggiunto anche tra le sue attività anche quella di produzione e commercializzazione fertilizzanti ottenuti dal recupero di matrici organiche, in effetti uno degli obiettivi industriali dichiarati da tempo, oltre al conferimento dei rifiuti da cui ricavare prima il gas e poi il compost.

“Il Gruppo Fortore sta definendo un piano di riorganizzazione/razionalizzazione di alcune delle proprie attività – si legge nell’atto notarile - al fine di una migliore e più efficiente gestione delle stesse”.

Dal punto di vista dei suoli su cui realizzare l’opera, oltre ai preliminari di acquisto già siglati con alcuni proprietari confinanti, Bioripa ha dichiarato le volontà di acquisire quattro particelle attualmente detenute proprietà di Acquedotto pugliese che le ha definite “inservibili”.

r.z.