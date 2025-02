Passo del Lupo, da Anas una svolta positiva

Ieri a Bari si è tenuto un incontro che promette di fondamentale per la questione della galleria Passo del Lupo. Vi hanno preso parte i consiglieri regionali Antonio Tutolo (capogruppo di “Per la Puglia”), Rosa Barone (Movimento 5 Stelle) e Joseph Splendido (Lega), il sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli, e Vincenzo Marzi, capo dipartimento Anas per la Puglia.

Il traforo della Statale 17, che collega Puglia e Molise, è soggetto ormai da sei anni a continue chiusure per lavori di messa in sicurezza, con gravi ripercussioni e disagi per automobilisti, autotrasportatori, imprese, mezzi di soccorso e pendolari che quotidianamente devono attraversare anche la Campania per raggiungere e tornare da Roma.

L'incontro fa seguito alla riunione dello scorso 3 febbraio nel Comune del Beneventano, voluto da Tutolo e Agostinelli, dove i sindaci della zona della Valfortore avevano espresso le loro preoccupazioni e avanzato due proposte concrete per la gestione dei lavori e la riduzione dei disagi per le rispettive popolazioni ormai esasperate.

Le proposte, discusse quindi con Anas, prevedono due ipotesi: la possibilità di unificare i lavori in un unico appalto con turni distribuiti su 24 ore e 7 giorni su 7, per accelerare i tempi di realizzazione e ridurre al minimo le interruzioni del traffico, oppure concentrare gli interventi di manutenzione straordinaria nelle ore serali e notturne (dalle 18:00 alle 6:00) per mantenere la galleria aperta e transitabile durante il giorno.

I consiglieri Tutolo, Barone e Splendido, e il sindaco Agostinelli hanno espresso soddisfazione per l'approccio costruttivo di Anas e per la disponibilità a recepire le richieste arrivate a più riprese dal territorio: “Siamo fiduciosi che Anas valuterà attentamente le nostre proposte e che a breve arriveranno risposte concrete per risolvere definitivamente i tanti problemi legati alla galleria Passo del Lupo. Con l’una o l’altra soluzione, non ci sarà più motivo di ricorrere al disagio delle continue aperture e chiusure del tunnel”.

Marzi si è infatti impegnato a valutare la situazione nel più breve tempo possibile.

Red.