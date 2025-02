La Puglia culturale sul Corriere, Lucera omissata

Quello sopra è un ritaglio di un pagina del Corriere della Sera di ieri, e ce n’è una simile anche sul Corriere del Mezzogiorno (edizione Puglia) e su Repubblica. Mezza è stata comprata direttamente dalla Regione per decantare il suo patrimonio turistico e culturale, lanciando anche un'iniziativa legata al Festival di Sanremo.

Tutto benissimo, se non fosse che non viene mai citata la Capitale regionale in carica, al contrario di molti altri centri con le loro caratteristiche, compresa Manfredonia per il Carnevale e San Marco per le Fracchie, e ci sono anche riferimenti proprio all'eno-gastronomia, alla musica, alla danza e ai luoghi naturalistici.

In attesa di un altro ennesimo annuncio post datato, il sindaco Giuseppe Pitta, l’assessore alla Cultura Maria Angela Battista e il consigliere delegato Antonio Dell’Aquila, nel lungo viaggio di ritorno dalla Bit di Milano, potrebbero trovare il tempo di chiedere spiegazioni ai vertici del Dipartimento regionale che ha speso centinaia di migliaia di euro per la presenza alla kermesse, cercando di capire quale sia il motivo di questa evidente omissione: è stata una dimenticanza (come quella del Padre Maestro assente l’anno scorso e pure quest'anno dal video promozionale della città?) o era meglio non dare troppa visibilità a una città che è in condizioni disastrose sotto diversi punti di vista? Adesso qualcuno ha cominciato a chiedere conto anche nella stessa maggioranza politica.

Tanto per dire, domenica scorsa un gruppo di motociclisti baresi è rimasto davanti al cancello dell'anfiteatro chiuso da una settimana senza una comunicazione ufficiale nemmeno ai media locali, e senza che nemmeno siano iniziati veramente i lavori, peraltro sicuramente fermi nel weekend.