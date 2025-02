Enrico Galiano incontra gli studenti della Manzoni

Enrico Galiano è uno dei più importanti scrittori del momento, con una particolare propensione alla letteratura per ragazzi, anche grazie alla sua attività di insegnante di scuola media che svolge in Friuli, la sua terra di origine. Ma in questa settimana sta facendo un vero e proprio tour della Puglia, portando in scena il suo spettacolo teatrale, ma anche presentando il suo ultimo libro uscito solo a settembre scorso: “L’incredibile avventura di un super errore”. Il protagonista è Ricky, un ragazzino che ha ricevuto da due alieni uno speciale costume che non gli dà poteri da super eroe, ma solo da “super errore”.

Il volume è stato già letto da tutti gli alunni delle prime e seconde classi della secondaria Manzoni di Lucera che incontreranno l’autore venerdì 14 febbraio alle 17 al cineteatro dell’Opera.

Galiano già da qualche anno si è messo in grande evidenza anche per i suoi metodi alternativi di insegnamento, visibili nella sua intensa attività social e di divulgatore didattico ironico e brillante, anche attraverso una web serie, romanzi e saggi, e alcune di queste pubblicazioni gli sono valsi pure dei primi letterari di livello nazionale.

Red.