Niente patrocini regionali senza donne

La Regione Puglia non concederà più patrocini ad iniziative che non rispettano la parità di genere. Inoltre, tutte le strutture regionali che procedono direttamente all’organizzazione di eventi dovranno attuare il principio di parità di genere nella fase di programmazione dei panel individuando, per quanto possibile, profili di relatrici, referenti istituzionali, moderatrici ed esperte che garantiscano una composizione equilibrata dei generi.

Sono le nuove disposizioni introdotte con una nota a firma del Capo di Gabinetto, Giuseppe Catalano, e della dirigente della sezione Politiche di Genere, Annalisa Bellino, per garantire la piena applicazione del Protocollo “No Women No Panel” sottoscritto nel 2022 da Rai e Regione Puglia (prima in assoluto) e, successivamente, nel 2024 oggetto di una delibera di Giunta sulla sottoscrizione del Memorandum “No Women No Panel – Senza Donne Non Se Ne Parla” che ha esteso il protocollo ai patrocini.

La campagna promossa dalla Rai è finalizzata a promuovere negli eventi di comunicazione la partecipazione equilibrata e plurale di donne e uomini, garantendo l’allestimento di panel in cui entrambi i sessi siano rappresentati in misura quanto più possibile paritaria.

Il Protocollo impegna gli assessorati e le strutture di Giunta al monitoraggio dei panel che sono organizzati direttamente ed esclusivamente dalla Regione, oltre a quelli per i quali vi sia la concessione del patrocinio. In pratica, la partecipazione della Regione a dibattiti ed iniziative può consistere nella concessione del patrocinio per eventi che in presenza di relatori rispettino il principio di parità di genere o nella concessione di contributi finanziari, nelle spese o nell’assunzione diretta di parte dei relativi oneri per eventi che in presenza di relatori rispettino il principio di parità di genere. Inoltre, nell’invio di comunicazioni e altri apporti di carattere tecnico o illustrativo, nella presenza di amministratori o di funzionari regionali, nonché di esperti estranei all’amministrazione regionale nel rispetto del principio di parità di genere, e nel conferimento di targhe, coppe e altri premi, anche in denaro, secondo la natura della manifestazione.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessora alle politiche di genere, Serena Triggiani, e dalla consigliera per l’attuazione del programma, Titti De Simone.

Red.