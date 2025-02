L'Area interna ora va di corsa

Adesso il coordinamento dell’Area interna dei Monti Dauni va di corsa e ha accelerato anche il completamento della sua governance, dopo l’elezione del presidente Pasquale Marchese (sindaco di Castelluccio Valmaggiore) avvenuta qualche mese fa. A fine gennaio c’è stata anche la designazione del suo vice, Francesco Caserta e collega di Troia, così come l’individuazione dei membri della cabina di regia, espressione di tutto il territorio costituito da 29 Comuni (Accadia, Alberona, Anzano, Ascoli, Biccari, Bovino, Candela, Carlantino, Casalnuovo, Casalvecchio, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo, Celenza, Celle, Deliceto, Faeto, Monteleone, Motta, Orsara, Panni, Pietra, Rocchetta, Roseto, San Marco la Catola, Sant’Agata, Troia, Volturara e Volturino) per un totale di poco superiore a 50 mila abitanti e per una superficie territoriale di 1.946,76 Kmq.

Lucera, pur non rientrando nella mappa, è parte integrante delle politiche di sviluppo tra turismo, cultura, agricoltura ed energie rinnovabili.

A ciascun membro dell’organismo comunque solo consultivo ora sono state assegnate anche le deleghe: proprio Caserta si occuperà di turismo, Mario Simonelli di Orsara alla Cultura, Noè Andreano di Casalvecchio (e vice presidente regionale Anci) Green communities, ambiente e dissesto idrogeologico, Giovanna Santacroce di Volturino Mobilità e trasporti, Stefania Russo di Bovino per Istruzione e formazione, Antonio Beatrice di Biccari per Attività produttive e cooperative di comunità, a Vincenzo Zibisco di Volturara la delega al Parco dei Monti dauni, Pasquale Bizzarro di Deliceto per Transizione energetica.

Poi ci sono i consiglieri comunali: Lorenzo Piacquadio di Pietramontecorvino per Associazionismo e funzioni associate, Salvatore Miranda di Carlantino avrà competenza su Politiche giovanili, lavoro e sport, infine Pasquale Rigillo di Monteleone per Sanità e politiche sociali.

Nell’occasione, Marchese è tornato a invocare l’importanza di “fare squadra in questo particolare momento per ottenere i diversi finanziamenti per progetti strategici che poi avrano ricaduta benefica sulle nostre comunità. Nel frattempo abbiamo avviato le interlocuzione con la Regione Puglia per l’acquisizione dei fondi della nuova programmazione. La trattativa non si annuncia semplice, anche perché rispetto al passato dobbiamo condividere una maggiore presenza numerica di organismi come il nostro. Tuttavia siamo fiduciosi di poter fare un buon lavoro sulla scia di una voce unica che ora possiamo pronunciare, e far comprendere all’assessorato retto da Alessandro Delli Noci che il nostro territorio ha specificità introvabili altrove, per cui non è possibile paragonarci a un’Area interna di soli tre Comuni e con ben altre caratteristiche”.