Roseto più 'vicino' alla Campania

La strada provinciale 130 che collega Roseto al confine con la Campania ha finalmente la copertura finanziaria per il suo rifacimento. Lo annuncia la sindaca del borgo della Valfortore, Lucilla Parisi, indicando in 4,5 milioni i fondi provenienti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

“Si tratta di un’opera fondamentale per la nostra comunità che segna un passo decisivo verso il miglioramento della viabilità e dello sviluppo del territorio – ha commentato – e questo risultato arriva dopo aver lottato con determinazione affinché questa infrastruttura ricevesse l’attenzione e i fondi necessari. Per troppo tempo è stata una strada difficile, spesso in condizioni critiche, rappresentando un ostacolo per i cittadini, le attività economiche e i visitatori. Finalmente possiamo dire che le nostre richieste sono state ascoltate e che il borgo avrà una viabilità più sicura ed efficiente, evidente miglioramento per chi la percorre ogni giorno, ma anche opportunità per il turismo, per le imprese locali e per la valorizzazione del nostro territorio. Questo finanziamento è la prova che la nostra voce ha contato e che la perseveranza porta sempre a risultati concreti”.

