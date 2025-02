Le due piaghe dell'agricoltura pugliese

Come sta il mondo agricolo foggiano e pugliese? Non molto bene, almeno secondo quello che è emerso da un incontro promosso dalla Cia – Agricoltori Italiana, sezione di Foggia, martedì sera a Lucera. Il suo presidente, Angelo Miano, ha fatto il punto della situazione in un appuntamento a cui hanno preso parte la dirigenza locale dell’organizzazione sindacale, il sindaco Giuseppe Pitta e il consigliere regionale Antonio Tutolo.

Due i temi di maggiore interesse e attualità in questo momento: la capacità dell’agricoltura italiana di penetrare i mercati internazionali, e quanto questi incidono sulla “sovranità alimentare” nazionale, e la grande questione idrica.

Miano ha lanciato diversi allarmi sul mantenimento del sistema agricolo pugliese, focalizzando la questione della redditività. “La nostra agricoltura nell’economia globale può reggere soltanto se la globalizzazione delle produzioni e dei mercati è regolata dalla reciprocità delle regole – ha detto – e i Paesi che producono con fitofarmaci vietati in Italia e in Europa, con costi di produzione di gran lunga inferiori, un basso costo della manodopera e standard di sicurezza alimentare nettamente inferiori, immettono sui nostri mercati alimenti a prezzi non sostenibili per noi. Questa è concorrenza sleale che vediamo da anni con l’olio d’oliva importato, i cereali, la carne e ogni altro elemento del made in Italy. Anche sul grano duro stiamo subendo l’incredibile aumento delle importazioni da Paesi che non rispettano i nostri stessi standard. Tutto questo sta portando al tracollo del suo valore, mentre i costi di produzione per ettaro sono aumentati fino a superare i 1.300 euro. È per questo motivo che le superfici coltivate a grano duro negli ultimi due anni hanno subito una decisa contrazione: sempre più agricoltori rinunciano a seminarlo, cercando colture più remunerative per i loro terreni. Tutto questo pregiudica molto seriamente la nostra ‘sovranità alimentare’, poiché si alimenta un circolo vizioso che contribuisce a limitare la nostra produttività e a rendere l’Italia più dipendente dalle importazioni anche in settori nei quali fino a 20-30 anni fa eravamo leader incontrastati. Il Governo nazionale e l’Europa devono porre un freno a queste dinamiche, invertendo la tendenza e puntando a favorire, con azioni strutturali e di lungo corso, anche un recupero dei terreni agricoli abbandonati, un fenomeno che negli ultimi 10 anni ha colpito fortemente anche la nostra olivicoltura, soprattutto laddove le condizioni orografiche del territorio rendono più difficoltosa la meccanizzazione della coltivazione e della raccolta”.

La scarsità di acqua è ovviamente un’altra ferita sanguinante, aggravato da una rete obsoleta e poco capace di frenarne la dispersione. Miano parla anche da vice presidente del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, rilevando che “da anni stiamo indicando con precisione cosa serve, ma la politica a livello locale e tra regioni non riesce a mettersi d’accordo. A questo punto diventa imprescindibile, come ho ribadito al sottosegretario all’Agricoltura, Patrizio La Pietra, che la realizzazione delle opere sia affidata a un commissario Unico per ogni singola opera, nominato dal Governo e con il potere di bypassare qualsiasi ostacolo politico-burocratico, tra cui nel nostro caso le incomprensioni tra Puglia e Molise. Senza acqua, per fare un esempio concreto, il nostro distretto del pomodoro rischia di saltare, così come a rischio restano quello zootecnico, l’ortofrutta, la vitivinicoltura e perfino la cerealicoltura, visto che a fronte del caldo africano che ormai ci caratterizza 6-7 mesi l’anno non ci sarà più la possibilità di effettuare irrigazioni di soccorso. Abbiamo problemi seri e mai risolti, inoltre, con la lentezza burocratica e le complicazioni snervanti che vanificano spesso anche l’efficacia dei fondi messi a disposizione per investimenti e innovazione. Per rilanciare l’agricoltura, inoltre, le zone rurali e le aree interne vanno salvate dal totale isolamento e dalla carenza di sicurezza e servizi. Se questi problemi non saranno affrontati subito e seriamente – ha concluso - la nostra agricoltura per come l’abbiamo conosciuta rischia di scomparire”.

E proprio sulla questione idrica si sono pronunciati anche Pitta e Tutolo, e in particolare sui risvolti concreti che sta prendendo la gestione dei rapporti con il Molise, dal quale la Puglia si aspetta maggiori aperture sul completamento della condotta che possa collegare l’invaso del Liscione con quello di Occhito, così da travasare nella diga di Capitanata una quantità di acqua sufficiente a mantenere vive entrambe le fonti a beneficio della popolazione e del settore agricolo in grande sofferenza da ormai oltre sei mesi a causa della perdurante siccità.

Le reticenze politiche molisane, anche interne e trasversali allo stesso Consiglio regionale, sono il problema più grosso da affrontare, prima ancora di quello progettuale e finanziario.

Tutolo ha annunciato che martedì prossimo il Consiglio regionale pugliese affronterà la questione con una sedutra monotematica che anche Pitta non ha escluso di voler promuovere, promettendo anche un avvicinamento al presidente oltre confine, Francesco Roberti, che conosce personalmente.