Circolo Pd a Castelluccio Valmaggiore

A Castelluccio Valmaggiore sta per nascere il circolo del Partito Democratico, animato da un gruppo di cittadini che però ha già individuato il segeretario politico. Si tratta del vice presidente del Consiglio comunale, Osvaldo Di Letizia, ma dalla sua parte ci sono anche l'assessora Giovanna De Lorenzis, l'ex assessora Maria L’Erario e l’attuale sindaco Pasquale Marchese.

L’inaugurazione si dovrebbe tenere a breve, mentre è stata già stabilita l’intitolazione all’ex presidente della Repubblica, Sandro Pertini, ritenuto il simboli dell’impegno a difesa dei valori di libertà, giustizia sociale e legalità. “Una scelta che vuole essere un richiamo forte ai principi che ispirano l'azione del Partito Democratico – hanno fatto sapere i promotori - e un omaggio a una figura che ha segnato la storia democratica del Paese. Il circolo si propone come luogo aperto di confronto e partecipazione, uno spazio in cui discutere di politica, ascoltare i bisogni della comunità e lavorare insieme per la crescita e lo sviluppo del territorio”.

Red.