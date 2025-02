Grande attenzione ai vigneti pugliesi

Sono state approvate dalla Regione Puglia le linee guida per il riconoscimento dei vigneti eroici e storici, utili per l’inserimento dei vitigni in un apposito elenco, con l'obiettivo di tutelare un patrimonio simbolo di un'agricoltura millenaria, che conserva e mantiene intatto il paesaggio e l'ambiente nel tempo.

“Con questo provvedimento diamo regole precise per poter riconoscere e valorizzare vigneti eroici e storici – ha ricordato l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia - che nella viticoltura pugliese rappresentano un esempio di resistenza nello spazio e nel tempo. Tuteliamo un patrimonio di conoscenza e di saperi della nostra agricoltura, insieme al paesaggio che li ospita e li accoglie da tempi immemori e naturalmente diamo valore al lavoro che le imprenditrici e gli imprenditori vitivinicoli della Puglia portano avanti ogni giorno per mantenere vivo e produttivo questo patrimonio viticolo”.

La Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia stabilirà modalità e termini per l’attuazione delle linee guida e predisporrà l’elenco regionale dei vigneti eroici e storici della Regione Puglia.

Possono essere riconosciuti come vigneti eroici gli impianti che ricadono in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o dove è complesso intervenire con mezzi meccanizzati, ma anche i vigneti di particolare pregio paesaggistico e ambientale, o quelli situati nelle piccole isole. Il riconoscimento dei vigneti storici passerà dalla verifica documentata degli impianti viticoli antecedente al 1960. Dovranno avere almeno una di queste caratteristiche tra la forma ad alberello pugliese o la presenza di sistemazioni idraulico-agrario storiche o di particolare pregio paesaggistico, ad esempio il terrazzamento in pietra.

Le linee guida per il riconoscimento dei vigneti eroici e storici della Puglia ed iscrizione nell’elenco regionale definiscono storiche anche le superfici vitate la cui presenza è segnalata in una determinata superficie prima del 1960 e che risultano appartenenti a paesaggi iscritti nell'elenco nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione dell’iscrizione ed i vigneti presentino le caratteristiche principali dell’iscrizione; afferenti a territori che hanno ottenuto dall’Unesco il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti Unesco, si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura; ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.

Red.