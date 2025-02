Allarme bomba sui cieli di Capitanata

Era dovuta a un allarme bomba la manovra repentina di due jet sui cieli di Capitanata che hanno infranto il muro del suono, provocando altrettanti boati ravvicinati intorno alle 16.40 per raggiungere velocemente un aereo di linea della American Airlines partito da New York e diretto a Delhi.

Proprio sui cieli di Capitanata c’è stato il contatto con il Boeing 787-9 Dreamliner con 285 passeggeri a bordo, sul quale era scattata l’emergenza quando si trovava già sul Mar Caspio.

A quel punto l’aereo ha invertito la rotta per dirigersi verso Fiumicino dove è atterrato alle 17.22 con accanto i due caccia militari.

La compagnia ha scelto la capitale italiana ritenendo di aver il personale di terra adeguato per gestire l’emergenza tecnica e l’assistenza ai viaggiatori.

Un episodio del genere era già accaduto il 20 agosto dell’anno scorso, ma in quella occasione si trattò di esercitazioni militari di un velivolo Eurofighter di Gioia del Colle che stava sorvolando la Puglia settentrionale.

Red.