Dindo e Berman aprono la stagione Suoni del Sud

La Quarta stagione concertistica dell’Orchestra ICO “Suoni del Sud” si apre il 28 febbraio al Teatro “Umberto Giordano” di Foggia con un evento musicale di grande prestigio. Sul palco, insieme all’orchestra stabile, due artisti di spicco: Enrico Dindo, nella doppia veste di direttore e violoncello solista, e Pavel Berman, violino solista.

Un debutto d’eccezione per la stagione organizzata dall’associazione musicale “Suoni del Sud”, sotto la direzione artistica di Ettore Pellegrino, e realizzata in collaborazione con il Teatro “Giordano” e il Conservatorio, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia.



La serata, intitolata “Intrecci Sonori”, propone due capolavori della musica romantica: il Doppio concerto in la minore per violino, violoncello e orchestra, op. 102 di Johannes Brahms e la Sinfonia n. 1 in do minore per orchestra, op. 11 di Felix Mendelssohn-Bartholdy.



Protagonisti con l’Istituzione concertistica orchestrale saranno due virtuosi internazionali.

Enrico Dindo, figlio d’arte e vincitore del prestigioso concorso “Rostropovich” di Parigi, è un violoncellista di fama mondiale. Già primo violoncello della Scala, oggi è un acclamato solista, collaborando con direttori come Chailly e Muti. Fondatore de I Solisti di Pavia, apprezzato docente e interprete per Chandos e Decca, Dindo si esibisce con le più prestigiose orchestre del mondo, incantando il pubblico con il suo suono eccezionale, paragonabile a una splendida voce italiana.

Pavel Berman, violinista e direttore d’orchestra di fama, ha conquistato pubblico e critica con la sua straordinaria musicalità. Vincitore del Concorso di Indianapolis, si esibisce regolarmente come solista e direttore con prestigiose orchestre, tra cui i Virtuosi Italiani, i Virtuosi di Mosca e la Haydn di Bolzano. Ha suonato nelle sale più importanti del mondo, dalla Carnegie Hall al Teatro alla Scala. Fondatore della Kaunas Chamber Orchestra, oggi Kaunas Symphony Orchestra, Berman è anche un apprezzato docente al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano e suona uno Stradivari del 1702.



“Siamo particolarmente orgogliosi di inaugurare la nostra quarta stagione con un evento di tale portata – dichiara Libera Granatiero, presidente di Suoni del Sud -. Avere sul palco due artisti di fama come Dindo e Berman è un privilegio. La scelta del Doppio concerto di Brahms, peraltro mai eseguito prima a Foggia, sottolinea la nostra volontà di offrire esperienze musicali uniche e di grande valore artistico. L'entusiasmo del pubblico è stato tale che tutti gli abbonamenti sono stati venduti in tempi record, dimostrando il grande interesse per la nostra programmazione”.

L’ingresso in teatro è alle 20, l'inizio è alle 20.30. Per informazioni, si può chiamare il numero 324.5912249.

