Salire e poi scendere

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,28b-36)

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare.

Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme.

Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui.

Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva.

Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!».

Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.



Pietro, Giacomo e Giovanni. Signore cosa vedevi di speciale in quei tre? E cosa vedi di speciale in noi? Continui a farti vedere, a chiamare e ad amare. Non solo in quei bei giorni di ritiro o di esercizi spirituali che a volte ci dedichiamo, non solo in quelle belle esperienze di servizio vissute dall’altra parte del mondo o anche vicino casa, non solo nelle grandi celebrazioni o nei grandi avvenimenti.

Certo, in tutto questo il Signore passa e si fa ascoltare in maniera speciale, si fa toccare con mano, si fa conoscere e ci fa riconoscere figli e fratelli. Poi però bisogna scendere, nella quotidianità, nei limiti e nelle fragilità, nei doni e nelle qualità. Altrimenti saremmo solo dei consumatori di esperienze, fuochi accesi e scoppiettanti che però subito si spengono lentamente.

La vita cristiana in fondo è anche dire “Signore, è bello stare qui … nelle cose di tutti i giorni”.

È possibile vivere questa intimità con Te Signore facendo della quotidianità il monte sui cui salire e lì quindi incontrare il Tuo volto trasfigurato che continua a chiamare e amare. È cosi che possiamo imparare ad essere brace accesa puntualmente alimentata dal Tuo Amore. Magari oggi è il giorno giusto per iniziare.

da Animatori Salesiani