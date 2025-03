Lucera Capitale, il 15 marzo l'inaugurazione

Sta entrando nel vivo il progetto “Cantiere Città”, iniziativa parallela ai lavori in corso in ciascuna delle dieci candidate a Capitale Italiana della Cultura 2026. In effetti L’Aquila sta facendo da punto di riferimento per tutte comunque anche per questa edizione i delegati si sono incontrati a Roma per un appuntamento nazionale come sempre promosso dal ministero che ha messo in piedi la Scuola del patrimonio e delle attività culturali.

“Opportunità e networking con due giorni di incontri per avviare reti, sinergie e collaborazioni – hanno fatto sapere dal Collegio Romano - e per i partecipanti è stata un'occasione per condividere esperienze e confrontarsi con esperti del settore sulle opportunità e sugli strumenti per la città culturale. In programma laboratori dedicati all'europrogettazione culturale e alla committenza pubblica di opere e progetti d'arte”.

Nella Capitale hanno rappresentato Lucera l’assessora a cultura e turismo, Maria Angela Battista, e il coordinatore di Lucera Capitale della Cultura di Puglia 2025, Pasquale Gatta.

Nel frattempo prosegue il tour dei giovani impegnati nelle singole “visite” reciproche, e l’accoglienza a Lucera è prevista dal 28 al 30 marzo, quando saranno in città i gruppi provenienti da Alba, Agnone, Gaeta, L’Aquila, Latina, Maratea, Rimini, Treviso e dalla Valdichiana Senese, chiamati a “ideare e promuovere un week-end di attività per la propria città e a partecipare agli appuntamenti delle altre”.

Intanto, da Palazzo Mozzagrugno è stato confermato che sabato 15 marzo si terrà la cerimonia di inaugurazione del programma di Lucera Capitale, con la presentazione del cartellone e dei dettagli dei progetti presi in considerazione, alla presenza di autorità locali e regionali. L'appuntamento è alle 18.30 al Teatro dell'Opera con la partecipazione del cantautore Sergio Cammariere.

r.z.