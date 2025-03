Provincia, De Maio si è dimesso da vice presidente

C’è maretta all’ente Provincia di Foggia dove i gruppi consiliari del Partito Democratico e di “Con” hanno ritirato l’appoggio al presidente Giuseppe Nobiletti, anche sindaco di Vieste, dopo l’assegnazione da parte di Palazzo Dogana di un incarico triennale da circa 100 mila euro a Graziamaria Starace, assessora a Vieste e potenziale candidata alle Regionali.

Si trattava di un supporto tecnico-operativo al Rup per la gestione di un appalto da oltre 16 milioni di euro sull’assistenza specialistica scolastica degli studenti di scuole superiori di Capitanata, ma la diretta interessata ha fatto sapere di voler rinunciare per tacitare le polemiche.

Entrambi hanno marchiato la presa di posizione come “pretesto” in chiave elettorale per stoppare le ambizioni garganiche, tuttavia la valanga politica e mediatica era partita e in effetti, a cascata, il lucerino Tonio De Maio, che fa parte del gruppo “Con”, si è dimesso dalla carica di vice presidente, motivando la decisione con il venir meno della condivisione delle decisioni e della partecipazione attiva alla guida dell’ente. La stessa cosa hanno fatto i suoi due colleghi Pasquale Ciruolo e Giosuè Del Vecchio, rimettendo le rispettive deleghe a Trasporti, Protezione civile, Tributi, Assetto del Territorio, Turismo, Aree Protette e Parchi il primo, e Viabilità, Agricoltura e Risorse idriche il secondo.

r.z.