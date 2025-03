Ryan Di Munno riparte alla grande

Il pilota lucerino Ryan Di Munno ha iniziato una nuova stagione a bordo del suo kart, stavolta partecipando alla Coppa Italia di Zona 6 che da quest'anno vede impegnati concorrenti di Puglia, Calabria e Basilicata.

Nella prima gara di domenica scorsa a Torricella, nel tarantino, non ha lasciato spazio ad alcuno, aggiudicandosi prima la pole position del mattino, poi la prefinale e infine la corsa vera e propria, confermando le sue doti che lo indicano già come leader della categoria Mini Gruppo 3 Under 10.

Il portacolori del team Parolin-Iame continua ad alzare progressivamente il livello delle sue prestazioni, già apprezzate l’anno scorso con una lunga serie di vittorie e il successo finale alla Coppa dei Campioni Aci Sport disputata sulla pista di Battipaglia, come migliore della sua categoria, dopo aver vinto cinque delle sei tappe ed essere arrivato secondo nell’altra.