Forza Italia a Lucera rischia l’estinzione

Il coordinamento provinciale di Forza Italia ha deciso all'unanimità il suo nuovo assetto organizzativo. Lo ha fatto sapere il coordinatore di Capitanata, Paolo Dell’Erba che è anche consigliere regionale, rimarcando che il partito risulta essere “sempre più unito e rivolto al futuro con un rinnovato impegno per una comunità che ha bisogno di avere rappresentanti politici vicini alla gente e consapevoli delle priorità di questo territorio". Nell’occasione sono stati resi noti pure i responsabili settoriali: Antonio Bove (Organizzazione), Luigi Mossuto (Rapporti con gli alleati), Mimmo Longo (Dipartimenti), Vincenzo D'Errico (Formazione), Rosa Caposiena (Adesioni), Valeria Ponziano (Amministrazione e Tesoreria), Roberto Parisi (Comunicazione) Luca Starace (Elettorale), Lucio Tarquinio (Principi, valori e memoria storica), Marco Spagnuolo (Enti Locali), Luigi Mossuto (Rapporti con gli alleati). Portavoce è stato nominato Raffaele Di Mauro.

"Forza Italia completa il suo organigramma sfruttando le competenze presenti al suo interno – ha aggiunto Dell'Erba – e ora bisogna lavorare in vista dei congressi e delle prossime elezioni regionali che ci vedranno protagonisti".

Queste ultime due frasi portano però inevitabilmente a guardare alla situazione di Lucera, città che non risulta ancora inserita nel calendario congressuale e che stranamente non è rappresentata nell’organismo provinciale, nonostante il suo passato di un certo rilievo in termini di consensi registrati. C’è chi dice che però non sia affatto casuale, nonostante le dichiarazioni di circostanza, perché di portabandiera sulla carta ce ne sono ancora ma appaiono vagamente e inesorabilmente distanti dalla linea politica ufficiale: continua a essere vista e considerata come un’anomalia la presenza di Forza Italia nella coalizione di Giuseppe Pitta che conta liste civiche e soprattutto il Partito Democratico.

La questione era stata evidenziata già più volte dalla dirigenza locale di Fratelli d’Italia, in funzione di una possibile alleanza per la nuova corsa a Palazzo Mozzagrugno, ma sia il commissario cittadino, Giuseppe Marracino, che l’assessore al Bilancio, Antonio Buonavitacola, in un recente incontro convocato proprio dal sindaco per favorire l’ennesimo ricompattamento della maggioranza, avrebbero fatto capire di essere disposti a seguire Pitta piuttosto che le direttive di partito che si colloca chiaramente nell’ambito del centro-destra a tutti i livelli istituzionali.

E’ presumibile ora attendersi qualche acrobazia lessicale in attesa della decisione definitiva, situazione che coinvolge anche l’unica consigliera comunale eletta, Lucia Zoppicante, ancora senza una posizione chiara su quello che appare per tutti gli azzurri come un vero e proprio dilemma esistenziale in chiave politica ed elettorale.

