Due bandi per vigneti e cantine pugliesi

La Regione Puglia fa sapere che sono pronti due avvisi pubblici in favore del settore vitivinicolo, dedicati in particolare, allo sviluppo della competitività delle imprese produttrici di vino, attraverso il rinnovamento degli impianti viticoli, e il sostegno a investimenti mirati per miglioramento di processo e di prodotto, per la commercializzazione e la diversificazione delle attività.

Si tratta nello specifico del bando regionale relativo all’intervento “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”, a valere sulle risorse finanziarie assegnate dal ministero per la campagna 2025-2026, e dell’avviso nell’ambito della misura “Investimenti in attuazione del Piano strategico della PAC” per il periodo di programmazione 2023/2027.

Il primo rappresenta un altro supporto concreto per le imprese che vogliano investire nella riqualificazione e nel miglioramento dei vigneti, favorendo la meccanizzazione con una riduzione dei costi di produzione e, di contro, con una crescita in sostenibilità economica, sociale e ambientale del settore vitivinicolo.

“È un'opportunità per le singole cantine che investono in qualità – ha commentato l’assessore regionale Donato Pentassuglia - ma anche azioni concrete di una strategia complessiva per la quale come Regione stiamo lavorando molto per portare sui mercati prodotti enoici a marchio a Puglia unici e d'eccellenza”.

Il secondo ha una dotazione complessiva di 6.247.356,18 euro, e consente alle cantine di investire in impianti per migliorare le infrastrutture vinicole, come anche in strutture e strumenti per la commercializzazione, per la vendita diretta del vino con la creazione o ristrutturazione di punti vendita all’interno delle cantine e in spazi ricettivi per l’enoturismo. Inoltre, per la prima volta, sarà ammesso a finanziamento anche l’acquisto di impianti e attrezzature per la spumantizzazione con la ristrutturazione e ammodernamento dei locali necessari per la fase di questo peculiare processo di produzione degli spumanti.

Nel dettaglio, le spese ammissibili per la misura Investimenti riguardano:

1) Realizzazione di punti vendita aziendali ed extra aziendali sul territorio regionale e nazionale

2) Realizzazione di sale degustazione extra aziendali dei vini regionali sul territorio regionale e nazionale

3) Attività di e-commerce - “Cantina virtuale”

4) Logistica a sostegno della filiera vitivinicola come show-room, piattaforme logistiche, degustazione extra aziendali dei vini regionali sul territorio regionale e nazionale

5) Spumantizzazione

6) Strutture ricettive destinate all’accoglienza enoturistica.

Red.

