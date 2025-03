Tre giorni per favorire il lavoro nel turismo

Tre appuntamenti per un unico evento itinerante: TopDays, dedicato alla promozione del turismo come asset fondamentale per il mercato del lavoro pugliese. Organizzata e promossa dai Centri per l’impiego delle province Bat, Bari e Foggia di Arpal Puglia, l’edizione 2025 si svolgerà in Comuni a partire dalle ore 9:30.

A Bisceglie il 13 marzo a Palazzo Tupputi, a Polignano a Mare il 18 marzo nella biblioteca comunale e a Manfredonia il 20 marzo a Palazzo dei Celestini - biblioteca comunale.

L’evento, completamente gratuito, favorisce l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore dei servizi turistici ed è dedicato alle imprese del settore che cercano personale, anche per la prossima stagione estiva, e pure ai candidati che vogliono inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro.

I numeri ottenuti nel 2024 testimoniano l’efficacia dell’iniziativa, con tappe allestite a Monopoli, Trani e Foggia che hanno visto la partecipazione di 115 imprese e l’offerta di 1.470 posti di lavoro con più di 1.300 candidati che hanno potuto effettuare colloqui.

“TopDays 2025 si configura quindi come un’iniziativa strategica per il turismo pugliese – hanno fatto sapere gli organizzatori - grazie all’approccio mirato, il coinvolgimento di stakeholder pubblici e privati e un approccio comunicativo focalizzato sui target oggetto dell’iniziativa”.

L’iniziativa sarà dedicata anche alla promozione degli obiettivi di #mareAsinistra , la strategia regionale che promuove l’attrazione e il ritorno dei talenti in Puglia.

Per partecipare ad uno o più appuntamenti, è possibile candidarsi alle offerte di lavoro pubblicate sul portale regionale LavoroxTe Puglia o registrarsi a questo link.

Red.

Per ogni informazione è possibile contattare i Centri per l’impiego delle province BAT, Bari e Foggia, dove il team di operatori dedicato fornirà supporto alle aziende e alle persone interessate a partecipare.