De Vivo consigliera nazionale Fisdir

La Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali ha rinnovato i suoi organi nazionali. Il nuovo presidente Francesco Ambrosio ha prevalso con il 59,45% dei voti e tra i consiglieri federali di prima nomina figura anche la lucerina Floriana De Vivo, risultata la seconda tra i più suffragati nell’urna aperta a Roma.

Docente di scienze motorie e laureata in psicologia clinica, De Vivo ha 52 anni e ha sempre lavorato con persone con disabilità intellettiva, potendo vantare una lunga carriera quasi ventennale come istruttrice soprattutto di sport acquatici, a partire dal nuoto sincronizzato con il quale ha portato a successi internazionali almeno un paio di ragazze di una scuderia che con il tempo si è andata allargando in termini di risultati e di diffusione della disciplina, specie tra gli affetti da sindrome di Down.

Per De Vivo, che si è avvicinata all’ambiente dopo aver avuto un contatto diretto con i disabili nell’istituto dove lavorava, ora si apre anche un percorso dirigenziale al più alto livello federale che conta ben 21 specialità diverse, dopo aver rappresentato la Puglia per diverso tempo come referente regionale a capo di 28 società sportive, oltre alla vice presidente del Comitato Italiano Paralimpico.

Nei suoi primi impegni ha già annunciato di guardare comunque e sempre alla sua regione di provenienza, ritenuta tra le prime cinque in Italia e tra gli obiettivi messi nel suo programma personale mirato alla crescita del settore, figura una maggiore attenzione al mondo della scuola e della formazione, sempre con un sostegno diretto al mondo dell’area tecnica.

E in effetti sarebbero allo studio un paio di protocolli di interessa con le federazioni di atletica leggera e ciclismo, così da allargare bacino di utenza e raggio di azione.

“Registriamo sempre maggiore interesse per le nostre attività – ha confermato – anche perché cominciano a cadere sempre più barriere mentali prima che architettoniche. Nel passato nemmeno tanto lontano la disabilità era considerata come una condizione d'impedimento per l'attività sportiva. Più strutture riusciremo a creare e più daremo opportunitàa nuovi atleti di potersi cimentare, prima allenandosi e poi gareggiando con i propri pari, magari per entrare a far parte, perché no, di squadre nazionali. La situazione in Puglia può crescere molto, per cui va fatto un appello anche alle famiglie, affinché possano pensare che i loro figli siano in grado di fare sport comunque. Più che abbattere le barriere architettoniche, bisognerebbe cominciare da quelle mentali. Anche le società che ospitano sono normadotati potrebbero accogliere atleti disabili, anche solo potenziali, e i loro genitori devono cercare di aprirsi al mondo, cominciando dal proprio territorio, fornendo nuove opportunità di crescita ai figli che già vivono insieme situazioni di disagio e difficoltà”.

