L'alternativa del servizio

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 13,1-9)

In quel tempo, si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subìto tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo».

Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».



I romani hanno commesso un massacro nel tempio. L’intento di chi riferisce a Gesù questo avvenimento è cercare da lui un messaggio politico: il Messia che il popolo ebraico aspettava doveva essere un liberatore dal dominio dei romani, oppressori. Gli occhi che guardavano a Gesù come Messia cercavano in lui un dominatore capace di ribaltare, a loro vantaggio, la situazione.

Il problema della storia però non è l’alternanza al potere del male, ma l’alternativa ad esso. Non basta cambiare i protagonisti: bisogna cambiare il gioco. Il cristiano non desidera dominare. Per questo non è in concorrenza con gli altri, con lo stato o con il “mondo”.

Per questo Gesù non ha tanto da dire sulla gestione del potere. Presenta invece, in piena responsabilità, un nuovo modo di vivere: il servizio, che permette quella fraternità che tutti desiderano. Egli, con la sua testimonianza e con il suo annuncio, offre la salvezza, che si realizza nella libertà dai criteri mondani di dominio; in quest’ottica si comprende la rilevanza “politica” che ha il discorso “pacifista” di Gesù.

Ogni giorno dobbiamo chiederci: “quale tipo di Messia “stiamo aspettando” o vogliamo riconoscere?”

da Animatori Salesiani