In viaggio a piedi sull'Anello di Montecorvino

Ogni santa domenica c’è gente che si mette letteralmente in cammino, alla ricerca di luoghi da scoprire, e possibilmente da tutela e valorizzare. Ci sono gruppi molto organizzati che percorrono chilometri a piedi nel vasto territorio di Capitanata che effettivamente ha ancora tanto da svelare e raccontare, specie sui Monti dauni.

Tra questi ci sono sicuramente gli escursionisti che fanno capo alle associazioni di Lucera e Volturino delle Guardie Ambientali Volontarie Italiane. Il mese scorso hanno inaugurato "L'Anello di Montecorvino", un suggestivo percorso di 10 chilometri che si snoda tra colline e campagne, promettendo un viaggio emozionante che conduce i visitatori su luoghi incantevoli, a partire ovviamente dalla imponente Torre di Montecorvino, nota anche come la “Sedia del diavolo”.

Si tratta di una testimonianza storica di un passato ricco di fascino, a poche centinaia di metri dal borgo di Motta Montecorvino che custodisce l’antica cattedrale che celebra Sant'Alberto, patrono del paese.

L'Anello di Montecorvino arriva al termine di un vero e proprio progetto realizzato dai coordinatori tecnici dei due sodalizi, cioè Elisa Scrocco, Ciro D’Emilio e Marcello Tarallo che hanno definito il tragitto non solo in chiave naturalistica, “ma anche un’occasione per riscoprire il legame profondo tra l'uomo e l'ambiente, divenendo un invito a valorizzare le ricchezze del territorio e a preservarne la bellezza per le generazioni future”.

Alla passeggiata iniziale si sono unite decine di persone, perché è stata occasione speciale per ospitare pure una sessione del 55esimo corso per Accompagnatori Escursionistici Puglia della Federazione Italiana Escursionismo. E infatti hanno risposto “presente” altri gruppi che hanno le stesse finalità, come Apulia Trek, Club Amici del Trekking, Gargano Nordic Walking Escursionismo e Ambiente, Escursioni Volturino, Pangea e la Proloco di Volturino, altro centro che condivide la Torre dal punto di vista fisico e ideale, ma c’era partecipanti anche da Alberona e Carlantino.

“Dalla passione condivisa per la natura e l’amore per la propria terra e le proprie origini – hanno commentato i promotori - nascono iniziative che celebrano la bellezza dei luoghi e invitano a riscoprirne le radici, invitando a immergersi nella natura incontaminata, a respirare i profumi della terra e a lasciarsi incantare dai panorami mozzafiato che si aprono lungo il cammino. Riteniamo che questo sia un esempio virtuoso di come l’impegno e la passione possano generare progetti di grande valore per la comunità e per l’ambiente”.

