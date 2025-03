Orsara omaggia i nuovi nati

Sarà una vera e propria festa quella che mercoledì 19 marzo, a Orsara di Puglia, celebrerà la “Giornata Nazionale della gentilezza ai nuovi nati”. Le bambine e i bambini nati nel 2024 saranno accolti nell’aula consiliare alle ore 18.30. Con i piccoli, naturalmente, ci saranno i genitori, e tutta la comunità li accoglierà come segno di condivisione e di sostegno nel loro impegno a far crescere nel migliore dei modi le nuove cittadine e i nuovi cittadini orsaresi.

Ci saranno 23 nuovi nati (l’ultimo si è aggiunto da poco grazie al trasferimento della propria famiglia): 9 femmine e 14 maschi.

L’evento sarà aperto alle ore 15.30, con un corso di Blsd pediatrico riservato ai genitori dei nati nel 2024, cioè il supporto base alle funzioni vitali e la defibrillazione. Le attività saranno condotte dall’associazione Era con gli istruttori Gianfranco De Santis e Antonio Ricchetti. Subito dopo, il dottor Domenico Scoglietti illustrerà le tecniche di rilassamento contro lo stress.

La Giornata nazionale della Gentilezza ha come simbolo la chiave speciale, con cui i nuovi nati vengono accolti simbolicamente nella comunità. Tra i bambini ci sono Sophia, Beatrice e Raffaele, i primi a inaugurare a gennaio 2024 la serie, ma anche Fedele che ha visto la luce il 28 dicembre 2024. La comunità è cresciuta pure grazie alla nascita di Elyas e della piccola Juliet, entrambi figli di genitori di origine straniera e da tempo integrati nel tessuto sociale del borgo. Per quanto riguarda i nomi, nel paese del patrono San Michele, prevalgono seppure di stretta misura quelli ispirati agli arcangeli: due le preferenze per Raffaele, Gabriele e Michele. Due preferenze anche per Alessandro. Alle 9 bambine, invece, sono stati dati tutti nomi differenti l’uno dall’altro: Beatrice, Bianca, Gaia, Juliet, Nina, Sabrina, Sara, Sophia e Stefania.

