Il serbatoio idrico ‘torna’ al castello

Il nuovo e grande serbatoio idrico di Lucera non si dovrebbe fare più in contrada Acquasalsa, come stava emergendo fino a qualche giorno fa sulla base delle indicazioni ricevute da Acquedotto pugliese, ma davanti al castello, dove sono andati avanti per mesi scavi archeologici finalizzati proprio a verificare se fosse il caso di installare nel sottosuolo di quella zona tanto delicata una infrastruttura della capacità di 8 mila metri cubi.

La svolta è arrivata dalla Soprintendenza che ha approvato la relazione degli interventi svolti fin dal 2023 in Piazza Angelo Cuomo, valutando che non siano di eccessivo interesse i ritrovamenti pure avvenuti, fermo restando che se nel corso della realizzazione dell’opera dovesse venir fuori altro e di maggiore importanza storica, soprattutto di carattere immobiliare, allora lo scenario potrebbe cambiare nuovamente.

Per il momento, è stato documentato un insediamento medievale con strutture murarie e ambienti destinati a magazzini, ma anche una mini necropoli costituita da una decina di tombe di dimensioni ridotte, quindi presumibilmente adatte per bambini o ragazzi, il tutto all’interno di un probabile fossato artificiale o depressione naturale. Tutto il materiale rimovibile è stato ovviamente già portato via, per il resto l’ufficio ministeriale ha scritto chiaramente che si tratta di un “contesto in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela”.

Ma se la maggiore parte delle attività dovrà essere quindi svolta nel sottosuolo, non bisogna mai dimenticare gli aspetti legati al paesaggio e all’impatto visivo in un’area che è compresa nella Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante la fortezza stessa, per cui il presidio diretto da Anita Guarnieri si è comunque riservato una successiva valutazione in caso di esecuzione di strutture fuori terra.

A ogni modo, allo stato attuale delle cose non dovrebbe mancare più nulla per l’avvio dell’intervento di competenza di Aqp, coperto economicamente da 4,7 milioni di euro stanziati dall’Autorità idrica pugliese, disponibili praticamente da dieci anni, quando questo percorso aveva preso il via al Comune, all’epoca dell’ex sindaco Antonio Tutolo che, peraltro, proprio nei giorni scorsi aveva sollecitato la Soprintendenza a pronunciarsi per quanto di competenza.

“Finalmente il parere è arrivato – ha commentato l’attuale consigliere regionale – dopo aver rappresentato l’urgenza di dare corso a un'infrastruttura vitale per la comunità di Lucera, soprattutto con l’aggravarsi dell’emergenza idrica che investe la Puglia. In questo modo viene agevolata la realizzazione di un’opera essenziale per decine di migliaia di persone. Per quanto mi riguarda, è un altro risultato importante che finalmente vede l’evolversi di una vicenda di cui mi sono interessato fin dall’inizio. Fu proprio durante il mio mandato da primo cittadino che, consapevole dell'importanza cruciale di questa infrastruttura, mi sono impegnato a fondo per avviare il progetto. Grazie a un lavoro costante e determinato, nel 2015 siamo riusciti a ottenere i finanziamenti necessari per il serbatoio, assicurando così un'autonomia idrica di circa 48 ore in caso di emergenza. Questo risultato è stato fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini di Lucera”.

La situazione da cui si partiva era (ed è ancora) piuttosto precaria, perché basata su una disponibilità di poco meno di 3 mila metri cubi che garantiscono, in caso di interruzione dell’erogazione, solo poche ore di autonomia prima dello svuotamento totale della rete che poi può impiegare anche un giorno intero prima di tornare alla pressione idrica adeguata, a causa della formazione di bolle d’aria.

“Con l'introduzione di un nuovo serbatoio più capiente – ha aggiunto Tutolo – il sistema permetterà probabilmente agli utenti di non risentire affatto, perché consentirà agli operatori di intervenire sui guasti e ripristinare il servizio con tempo sufficiente, salvo circostanze straordinarie”.

Riccardo Zingaro