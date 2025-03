Terremoto, altre sette scosse

Al momento sono sette le scosse di assestamento registrate dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, a seguito di quella principale delle 20.37 di magnitudo 4.7, avvertita anche in Abruzzo, Molise e nel Barese. La successiva più forte è stata di 3.8 delle 21 in punto.

Intanto, il Dipartimento della Protezione civile regionale ha fatto sapere di aver contattato che i Comuni, le strutture locali di Protezione civile e i vigili del fuoco sul territorio.

Non risultano danni o richieste di soccorso o situazioni di emergenza rilevate dal numero unico 112.

Red.