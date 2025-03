Oggi è il compleanno di Luceraweb!

Oggi è un giorno speciale per Luceraweb che compie 23 anni, quelli trascorsi da quando ha iniziato la sua avventura nel mondo dell’informazione e della comunicazione di Capitanata, continuando a essere il portale più longevo della provincia e tra i primi nati nella regione.

Ai nostri lettori non dobbiamo più spiegare chi siamo, cosa facciamo, da dove veniamo e nemmeno dove andiamo, perché tutti sanno tutto benissimo.

Questa giornata serve più che altro a rinnovare il patto straordinario che si è creato con una comunità che nel frattempo si è allargata a buona parte dei Monti dauni e delle zona della Valfortore sul versante molisano e campano più vicino alla Puglia. Lo testimoniano i numeri che possiamo vantare, da vero e proprio primato che viene infranto anno dopo anno in termini di pagine visitate e interazioni social, anche se quello a cui teniamo di cui è il riconoscimento che ci proviene da migliaia di persone che ci considerano molto più di un giornale on line, bensì un punto di riferimento affidabile, credibile ed equilibrato per conoscere cosa succede veramente sul territorio.

E’ il patrimonio più grande di cui possiamo disporre, costruito con impegno, dedizione, disponibilità e tempestività, raccontando i Lucerini residenti ed emigrati, presentando le loro attività fuori e dentro i confini di appartenenza. L'altra ricchezza è costituita da un archivio di notizie orginali, e non di costante copia e incolla di qualunque cosa arrivi via mail, che consente alla testata di preservare un’autorevolezza che parte dai giornalisti che la rappresentano, a comiciare dal direttore e dalla proprietà, e si estende a tutti i collaboratori che forniscono un contributo prezioso alle attività quotidiane di un sito che è questo e molto altro, visibile e leggibile in oltre 41 mila articoli (41.600 con questo) e più recentemente pure con produzioni speciali e originali come quelle che vogliono approfondire la conoscenza delle figure spirituali della diocesi.

I ringraziamenti doverosi vanno fatti a tutti quelli che sostengono a vario titolo questa vera e propria impresa molto più che editoriale, partendo dalle aziende che credono nella visibilità che riusciamo a garantire per la loro attività e finendo a tutti i cittadini che si sentono coinvolti anche con le segnalazioni che inviano con grande frequenza, creando quel sistema di interazioni che fa la differenza e viene percepito chiaramente e ci dà grande e (reciproca) soddisfazione.

La Redazione