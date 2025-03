E' già pronto il nuovo segretario del Pd

Le dimissioni erano state presentate già qualche settimana fa, ma sono rimaste congelate per agevolare un “raffreddamento” del clima di tensione che si era nuovamente infuocato nella prima metà di febbraio, e anche per individuare con una relativa calma il successore di Ernesto Giannetta, segretario cittadino del Partito Democratico che ha deciso di farsi da parte dopo esattamente otto anni, visto che era stato eletto il 19 marzo 2017, prevalendo su Rosalia Nappa.

L’agronomo di Castelluccio aveva continuato a rappresentare il Pd nei successivi incontri tenuti all’interno della maggioranza che sostiene il sindaco Giuseppe Pitta, ma in attesa di essere sostituito con un nome che resta segretissimo, sebbene sia stato già deciso a tavolino dai cosiddetti maggiorenti locali dem.

Nel frattempo dovranno fare capo al commissario Pierpaolo D’Arienzo, sindaco di Monte Sant’Angelo e segretario provinciale, a sua volta nominato dall’omologo regionale, Domenico De Santis, in attesa della celebrazione del congresso locale fissato per addirittura per domenica 30 marzo, o al massimo per il successivo 6 aprile. La data così ravvicinata è la prova evidente che sia già tutto stabilito e concordato su un unico esponente che viene definito un “federatore”, persona "garante" del ripristino del dibattito politico interno, per anni andato avanti con strappi, ombrellate, litigi e separazioni.

In realtà, le dimissioni di Giannetta hanno provocato anche l’azzeramento del direttivo e di tutte le cariche secondarie, in attesa della loro ricomposizione che potrebbe provocare eventuali nuovi scossoni, dopo quello di febbraio animato soprattutto dalla componente Lucilla Calabria che aveva attaccato contemporaneamente il partito e l’Amministrazione Pitta sulla gestione delle attività di Lucera Capitale. Nel giro di qualche giorno era poi arrivata la decisione di lasciare, senza mai aver risposto pubblicamente a pesanti accuse in generale di immobilismo e insipienza, ma anche di inazione e incompetenza.

Gli eletti in Consiglio comunale, Antonio Dell’Aquila e Gianpaolo Conte, il vice sindaco Claudio Venditti e il membro della segreteria provinciale Ivano Di Matto hanno espresso il loro ringraziamento a Giannetta, esprimendo a nome degli iscritti la gratitudine “per il lavoro svolto ed i sacrifici affrontati nello svolgimento dell’incarico, oltre che per il senso del dovere e l’attaccamento costantemente dimostrato al Pd, che è e resta casa sua”.

r.z.