Sport in carcere per il benessere dei detenuti

Nelle carceri italiane non si sta bene, lo evidenziano i frequenti suicidi registrati da nord a sud del Paese, compresi episodi di autolesionismo che rivelano il disagio dei reclusi per le loro condizioni di detenzione. Questo è peraltro l’anno in cui si sta verificando il più alto numero di eventi tragici.

Insomma, di benessere se ne vede e percepisce poco dietro le sbarre, per cui è doveroso cercare di limitare disagi e problemi che spesso devono essere gestiti in modalità emergenziali.

Proprio da Lucera arrivano dei segnali incoraggianti per situazioni che promettono di elevare il livello di soddisfazione dei reclusi, quasi tutti caratterizzati da reati legati alla violenza sugli altri. Ieri mattina è stata presentata un’iniziativa a suo modo semplice, ma che si annuncia decisamente buona quando si tratta di mettere insieme elementi come relazionalità e socialità, due aspetti della vita in cella affatto scontati.

Dal mese prossimo prenderanno il via nella casa circondariale due iniziative parallele che dureranno 18 mesi, intitolate “Sportivi inside” e “Libera…mente sport”, finanziate nell’ambito dell’avviso “Sport di tutti – Carceri” e promosse da Sport e Salute, il braccio operativo nel settore a sua volta sostenuto dal Governo nazionale.

Gli obiettivi dichiarati, a favore di una cinquantina di detenuti per entrambi i progetti, sono quelli di acquisire la capacità di rispettare le regole di una disciplina sportiva per imparare ad allenarsi alle regole della società civile.

Dei potenziali benefici di percorsi del genere ne hanno parlato con convinzione diversi rappresentanti istituzionali, a partire dalla direttrice del carcere, Immacolata Mannarella: “Da quando sono arrivata, ho sempre visto una grande risposta della città e del territorio alle nostre esigenze che comunque sono animate da profondo senso del lavoro da parte di tutti gli operatori, come la polizia penitenziaria e il personale sanitario, amministrativo ed educativo. Abbiamo intenzione di estendere la pratica sportiva a quante più persone possibili, peraltro in una struttura che non è proprio adeguata per queste attività. Comunque sia abbiamo ricevuto tante richieste, anche per discipline meno diffuse. Questo non è nè buonismo né semplice offerta di un diversivo, pure previsto nell'ordinamento penitenziario, ma è una questione di tutela della salute fisica a mentale delle persone di cui ci occupiamo, mirato all’aumento del tono dell’umore e della condizione psicofisica, favorendo la consapevolezza della propria cura corporea, la concentrazione, la fiducia negli altri e il rispetto di luoghi e persone. Il processo di interiorizzazione delle regole è anche una palestra di vita. Offrendo queste occasioni, non si vuole solo interrompere la monotonia delle giornate in carcere ma far scoprire che uno stile di vita sano è possibile e gratificante; si vuole sollecitare la persona a rimettersi in gioco avendo come faro il rispetto dell’altro, a cominciare dall’avversario e, con questa premessa, portarla ad impegnarsi per il raggiungimento del risultato. L’obiettivo è di far acquisire il rispetto delle regole, sportive e civili, come modalità inderogabile di condurre la propria esistenza, con adesione e coscienza, per una vita soddisfacente e socialmente adeguata anche dopo la scarcerazione”.

Lo sport, che è per tutti un elemento imprescindibile della vita quotidiana, diventa ancor di più trainante all'interno degli istituti penitenziari, come ha evidenziato il Provveditore del Dipartimento Puglia e Basilicata, Carlo Berdini: “La nostra azione si basa sull’offerta di possibilità di lavoro, studio e sport, per cui cerchiamo di promuovere un percorso che abbia risvolti interiori. Non abbiamo certo l’ambizione di rieducare tutti, ma dobbiamo provarci con tutti, nel tentativo di non restituire persone peggiori di come sono arrivate. Lo sport è sicuramente un elemento del trattamento indicato espressamente dall’ordinamento penitenziario, ed è un momento anche per rompere le barriere tra interno ed esterno, quindi iniziative come queste sono veramente fondamentali perché permettono al detenuto di sfruttare al meglio il momento della pena, che deve assolutamente essere utile”.

Molto favorevole si è dichiarato anche il Garante regionale dei detenuti, Piero Rossi, parlando di modelli come questo che poi diventano “esportabili, provocando una contaminazione positiva, pur in un contesto di grande difficoltà. Le attività sportive sono tra le manifestazioni di espressività personale, individuale ma anche collettiva tra le più importanti. In questo momento di particolare difficoltà del sistema penitenziario generale, è fondamentale dover occupare il tempo utilmente, facendo fare delle cose di senso e che diano senso anche alla prospettiva del trattamento”.

Molto orgoglioso si è detto anche il coordinatore regionale di Sport e Salute, Francesco Toscano, il quale ha avviato questo tipo di azioni già da due anni, prima con sette strutture e ora con altre nove, compresa quella di San Severo per la Capitanata. “Abbiamo ricevuto ovunque una grande accoglienza – ha detto – e sono tutti entusiasti di questa iniziativa e che finanzia lo sport sociale in tutta la Puglia”.

Alla presentazione sono intervenuti anche Bruna Piarulli, direttrice dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata, l’ispettrice di polizia penitenziaria Carmen Russo e il presidente del Consiglio comunale di Lucera, Pietro di Carlo.

Il progetto “Sportivi inside” è condotto dall’Asd Gagliarda di Foggia, rappresentata da Michelangelo Rubino, e prevede l’alternarsi di attività come ginnastica posturale, rugby e pesistica nella palestra già presente nella struttura di Piazza Tribunali, ma anche di carattere sociale, come laboratori di fotografia e di ceramica. E poi formazione sui corretti stili di vita, primo soccorso, sicurezza sui luoghi di lavoro e orientamento e accompagnamento al lavoro. I partner sono le Associazioni di promozione sociale San Benedetto e Irsef, la società sportiva dilettantistica La Compagnia della Pera Cocomerina, il Comitato Provinciale Csi di Foggia, l’Università popolare Eugenio Corti, i consorzi di cooperative sociali Cla e Icaro, e Opes Italia.