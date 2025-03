Lucera grande protagonista con il Camp LIS 2025

Lucera si è affermata come protagonista nella valorizzazione dell'arte dello sbandieramento a livello nazionale, ospitando con grande successo il Camp LIS 2025. L'evento formativo, promosso dalla Lega Italiana Sbandieratori, si è svolto il 22 e 23 marzo e ha visto la partecipazione di oltre 150 sbandieratori e musici provenienti da tutta Italia, ai quali si sono uniti una decina di atleti locali.

Organizzato dall'Asd Sbandieratori e Musici “Città di Lucera”, il Camp ha offerto un programma intenso e variegato, con corsi pratici, workshop e formazione avanzata per Istruttori Musici e Aspiranti, Maestri di Bandiera e Giudici di gara. L'obiettivo era quello di perfezionare le tecniche e approfondire le conoscenze artistiche dei partecipanti che hanno avuto l'opportunità di aggiornarsi sulle ultime novità e variazioni nei regolamenti.

La provenienza degli atleti ha testimoniato la portata nazionale dell'evento, con rappresentanze da numerose regioni: Lombardia, con i gruppi di Legnano e Vigevano; Toscana, con le formazioni di Gallicano, Lucca, Calenzano e Castiglion Fiorentino; Umbria, con i sodalizi di Montefalco, Città della Pieve, Orvieto, Foligno e Amelia; Lazio, con i team di Viterbo, Soriano nel Cimino e Ciciliano; Marche, con la delegazione di Fano; Emilia-Romagna, con la formazione della Contrada da Quattro Castella; Liguria, con il nucleo di Ventimiglia; Abruzzo, con gli atleti de L'Aquila; Campania, con i portacolori di Teggiano; e Calabria, con i membri di Bisignano. Inoltre, erano presenti singoli soci di altre compagnie.

Del gruppo di Lucera hanno partecipato Teodora Protano e Francesco Loconte come Aspiranti Istruttori musici, Davide Querques e Luigi Simonetti come Aspiranti Maestri di Bandiera, poi Mario Angelilli che prosegue il percorso come Istruttore musico, e i Maestri di bandiera Davide Mainieri e Pasquale Di Muro.

La due giorni, ospitata nella Biblioteca Comunale “Ruggiero Bonghi” e nella scuola Ex Gil, ha favorito lo scambio di esperienze e il rafforzamento di una rete tra i professionisti dello sbandieramento, offrendo anche l’opportunità di apprezzare il patrimonio culturale della città. L’appuntamento ha inaugurato infatti il calendario delle iniziative in programma per “Lucera Capitale della Cultura di Puglia 2025”.